El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, destacó que uno de los principales mensajes que deja la visita del papa León XIV al Perú es la importancia de la reconciliación y la unión. Según indicó, el pontífice ha insistido en este llamado desde su primer discurso y lo ha reiterado en cada una de sus intervenciones.

Beingolea explicó que el papa León XIV ha planteado la unidad como un camino para responder a los principales desafíos del país, entre ellos la lucha contra la criminalidad y la búsqueda de justicia social. Asimismo, señaló que, si bien las diferencias son legítimas, es necesario evitar posturas que impidan el diálogo.

“Claro que tenemos diferencias, está bien que tengamos diferencias, es correcto que las tengamos. Lo que es incorrecto es que, a partir de esas diferencias, nos cerremos en nuestro discurso, no escuchemos y descalifiquemos al otro, y no seamos capaces de avanzar (...). Si vamos a vivir permanentemente enfrentados, no hay forma de sacar el país adelante. Esto no es tarea de un gobierno ni de un gobernante, creo que es tarea de todos los peruanos”, declaró a RPP.

Beingolea también destacó la emoción de los jóvenes ante la llegada del papa León XIV a Chiclayo. Afirmó que este entusiasmo contribuye a fortalecer la autoestima nacional, al contar con una figura cercana que genera identificación entre los peruanos.

“Desde el punto de vista de los jóvenes, el entusiasmo juvenil y el mensaje que se ha reiterado, sobre todo en las calles de Chiclayo, desde que estoy aquí es: “El papa chiclayano”. Y lo digo un poco en broma, pero un poco en serio, porque creo que tiene que ver también con ese mensaje, que nuestro país necesita autoestima, de encontrar referentes, de encontrar íconos a los cuales se les pueda seguir. Y el papa es precisamente -no por nacimiento, por elección- un papa de estas tierras”, sostuvo.