El caso contra los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez avanzó a su etapa final en el Congreso. Ayer, la Comisión Permanente aprobó el informe que los acusa como cómplices de Pedro Castillo en el golpe de Estado del 7 de diciembre.

Cada caso fue votado de forma individual, pero todos fueron aprobados por la mayoría de integrantes.

Ahora se espera que el Consejo Directivo del Parlamento defina la fecha para debatir el informe. Por lo pronto, fuentes de Correo indicaron que en la interna de la Comisión Permanente se decidió que sea el miércoles 22 de marzo. No obstante, esto tendrá que oficializarse.

De aprobarse, el camino quedará allanado para que la Fiscalía avance de fase en su investigación de preliminar a preparatoria y plantee alguna medida coercitiva como la prisión preventiva contra los involucrados.

Penalistas como Andy Carrión han calculado que la petición fiscal podría ser de 18 meses ya que los involucrados no están sindicados por los delitos de organización criminal sino por rebelión y conspiración.

Jornada. A la sesión de ayer acudieron dos de los tres investigados: Willy Huerta y Roberto Sánchez. Bettsy Chávez se ausentó, pero envió a su abogado, Erwin Siccha Pérez, para que la represente. Él fue el primero en tomar la palabra y aseguró que su clienta era inocente y que no existen pruebas contra ella.

“Ninguna persona, ningún testimonio, ninguna prueba señala que ella haya conspirado (...) orientado a instaurar un estado de excepción en contra de nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo.

A su turno, Sánchez afirmó que así como lo incluyeron en el caso por renunciar tarde el 7 de diciembre, entonces se debería acusar a los exministros que dimitieron después que él.

Huerta indicó que nunca participó en el golpe porque jamás estuvo enterado. Después dijo no creer que Chávez y Torres desconocieran el mensaje de Castillo. “Ellos ingresaron al despacho antes de la emisión del mensaje. No tengo que defender a nadie. No se merecen mi lealtad ni mi respeto”, dijo sobre ellos.