Durante este proceso electoral 2026, dos términos suelen generar confusión en miles de peruanos: el “boca de urna” y el “conteo rápido”. Aunque ambos buscan anticipar resultados, se trata de mecanismos distintos en metodología y nivel de precisión.

¿QUÉ ES BOCA DE URNA?

Se trata de una encuesta realizada a los electores inmediatamente después de emitir su voto; preguntar al ciudadano por quién votó. Con esta información, diferentes encuestadoras elaboran una proyección preliminar de los resultados.

Este sistema permite tener una muestra mucho más extensa, pero debido a que estas preguntas se hacen en la vía pública, el riesgo de que los encuestados oculten su voto genera que el margen de error sea mucho mayor.

Al ser elaborada por empresas encuestadoras privadas, no tendría un carácter oficial.

¿QUÉ ES EL CONTEO RÁPIDO?

El “conteo rápido” también es realizado por las diferentes encuestadoras. Sin embargo, es un proceso más riguroso, pues se basan en el conteo final de una determinada cantidad de mesas de votación.

Si bien la muestra es pequeña, el número real de votos refleja un margen de error muy pequeño y es considerada una proyección altamente confiable del resultado final.

En este caso, los encuestadores están en los centros de votación, esperarán el conteo en las mesas, copiarán el acta en un software y lo transmitirán en tiempo real al centro de cómputo instalado en América Televisión.

Cabe mencionar que ambos mecanismos son utilizados en la misma jornada electoral, pero cumplen funciones distintas: el boca de urna ofrece una primera aproximación al cierre de la votación, mientras que el “conteo rápido” permite una estimación más cercana al resultado final horas después.

ACTAS PROCESADAS

En este caso, se trata de actas procesadas de la ONPE. Estas actas toman más tiempo y se actualizan con los datos contados desde todas partes del país y el extranjero.