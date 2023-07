Una serie de cuestionamientos ha generado la aprobación de una “bonificación extraordinaria” para el personal de confianza de la Organización Parlamentaria del Parlamento, es decir, para asesores de los congresistas e integrantes de la Mesa Directiva, por el monto de 2 mil 400 soles. Sin embargo, desde Oficialía Mayor y el Sindicato de Trabajadores del Congreso explicaron los motivos de este beneficio.

LEE TAMBIÉN: Mesa Directiva aprobó elaboración de un retrato para Lady Camones como expresidenta del Congreso

En diálogo con Correo, Tulio Vizcarra, secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sitracon), explicó que este bono ya se brindaba a los trabajadores desde hace más de 10 años y fue por una lucha sindical ante los pocos ingresos que recibían.

“Lo que pasa es que en vez de entregarse mensualmente esto pago se realizaba cada seis meses y sumaba un monto de 14 mil 400, sin embargo, no es algo nuevo porque se daba hace más de 10 años y es un bono sindical con los mismos beneficios y derechos para cualquier trabajador”, sostuvo el líder gremial a este medio.

Asimismo, lamentó que las personas a cargo de la administración del Legislativo recién hayan regularizado dicha situación de los trabajadores, que debió “realizarse hace años y no generar este problema o malentendido”.

“Este monto se da porque los sueldos en el Parlamento no se aumentaban y se acordó la entrega de este bono que no forma parte de las AFP, CTS, ni gratificaciones de los trabajadores”, alegó.

Por su parte, desde Oficialía Mayor, nuestras fuentes indicaron que la gestión de José Williams -después de tantos años-decidió regularizar la situación de los trabajadores de la Organización Parlamentaria, así como la de otros servidores con sueldos sin regular.

“Hay casos en donde los trabajadores del despacho congresal no cumplían los seis meses y solo laboran cinco, por ello, no accedían al bono que les debía corresponder mensualmente y que se acumulaba cada medio año. Lo mismo pasaba con funcionarios que eran jefes de área que tenían un nivel que no les correspondía y se ha regularizado”, indicaron.

TE PUEDE INTERESAR

Patricia Chirinos presenta denuncia constitucional contra exministra de Salud y pide inhabilitación por 10 años

Silvana Robles: “Fuerza Popular quiere tomar la Presidencia del Congreso y luego vacar a Dina Boluarte”

Héctor Ventura: “Tentáculos de la gestión nefasta de Pedro Castillo siguen en el Estado”

Perú Libre presenta proyecto de ley para nuevo retiro de CTS ¿cuáles son los argumentos?

Proyecto de ley plantea incorporar a bomberos voluntarios en servicios de seguridad ciudadana

Jorge Montoya: “Hay más cómplices del golpe de Estado de Pedro Castillo que no han salido a la luz”

VIDEO RECOMENDADO: