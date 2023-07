El pasado 13 de junio, la Mesa Directiva del Congreso de la República aprobó una bonificación extraordinaria para el personal de confianza de la Organización Parlamentaria, es decir, para asesores de los congresistas, por el monto de 2 mil 400 soles.

“Otorgar, como en períodos anteriores, una bonificación extraordinaria a título de liberalidad, a favor del personal de confianza de la Organización Parlamentaria sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, de S/ 2,400.00 (dos mil cuatrocientos y 00/100 soles) por mes de servicios, con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2023 por la fuente Recursos Ordinarios, sin requerir recursos adicionales al tesoro público”, se indica en el documento al que accedió Correo.

Asimismo, se detalla que el beneficiario de dicha bonificación extraordinaria serán los trabajadores del despacho congresal que cuenten con un mínimo de tres meses de servicios continuos al 30 de junio de 2023, computados desde el 1 de enero de 2023.

“La citada bonificación extraordinaria no tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no está sujeta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones o asignaciones”, se acota en el acuerdo.

Esta aprobación surge a raíz del pedido -realizado el pasado 6 de junio- de un grupo de servidores de la Organización Parlamentaria, quienes alegaron “el principio de equidad” porque ese beneficio se les otorga mensualmente a los trabajadores del Servicio Parlamentario.

“La Mesa Directiva, en uso de sus atribuciones, está facultada para autorizar el otorgamiento de una bonificación extraordinaria, a título de liberalidad, en favor del personal de confianza de la Organización Parlamentaria que pertenece al Decreto Legislativo 728, en monto equivalente a la bonificación que se abona mensualmente a los trabajadores del Servicio Parlamentario”, se alega.

Fuentes del Congreso nos explicaron que el bono mensual que se dará a los trabajadores de los legisladores se ha dado en años anteriores.

“Hasta hace poco se daba cada seis meses, es decir, se acumulaba, pero ahora se dará mensualmente. Sucede que hay casos donde los trabajadores pueden durar cuatro meses y ya no lograr recibir el beneficio que les debe corresponde”, explicó.

