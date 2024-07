Bruno Pacheco, exsecretario General de Palacio de Gobierno en la gestión de Pedro Castillo, continuará afrontando la investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos, por el caso Puente Tarata.

La jueza Soledad Barrueto declaró infundada la tutela de derechos que presentó la defensa del exjefe de la Sunat para que el Ministerio Público archive dicha investigación y que su patrocinado sea excluído del caso.

La defensa de Bruno Pacheco decidió presentar esta tutela de derechos para proteger su derecho constitucional para no ser procesado dos veces por lo mismo al indicar que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder por los mismos fundamentos y hechos relaciones al proceso penal que tiene en curso por supuesto enriquecimiento ilícito.

Por su lado, la jueza Barrueto Guerrero determinó que Pacheco es investigado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de actos de transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero ilícito, vinculado al caso Puente Tarata.

“Como puede apreciarse, el factum descrito en la acusación y el factum descrito en la disposición de formalización de investigación contra el solicitante difieren sustancialmente, ya que en la primera, se señala que este se produjo a raíz de un hallazgo de dinero en el despacho que este tenía en la Secretaría General de Palacio de Gobierno, mientras que el segundo hace referencia a hechos relacionados a actos de conversión, transferencia y tenencia de activos de procedencia ilícita presuntamente, provenientes de actos de corrupción, por lo que, al no existir una coincidencia de los presupuestos para activar la garantía del non bis in idem, la tutela de derechos solicitada no podría ser amparada, en tanto que no se advierte vulneración de derechos del investigado, supuesto indispensable para que esta sea estimada”, se leer en la resolución a la que tuvo acceso RPP.

TE PUEDE INTERESAR