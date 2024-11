El análisis exhaustivo de la economía peruana, las oportunidades que tiene el país y los desafíos que deben afrontar el Estado, fueron parte de las conclusiones que tuvo CADE Ejecutivos 2024, el mismo que llegó ayer a su fin.

Durante estos tres días, más allá de lo mal que estuvo y está el país, se deja un claro mensaje, que se tiene que tomar acciones concretas para el desarrollo del país, para la atención de necesidades urgentes y crear mayor empleabilidad.

“Este es un llamado a dejar atrás la indiferencia y el conformismo, y a mirar hacia adelante con renovada determinación. La reconstrucción de nuestro futuro comienza con una visión compartida, en la que la colaboración, el esfuerzo colectivo y la unidad de todos los peruanos son la clave para avanzar”, dijo el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos durante la ceremonia de clausura realizado ayer al mediodía.

Galdos no pudo evitar pronunciarse sobre la ausencia de la presidenta Dina Boluarte y del titular del MEF, invitados que no asistieron a la clausura.

“La ausencia de la presidenta y del ministro de Economía, es un aliciente para continuar trabajando, es una prueba más para continuar con las puertas abiertas del diálogo con el Ejecutivo”, detalló.

Justamente, en entrevista, Galdos reafirmó que el Estado debe trabajar en dos sectores desatendidos como son educación y salud.

Lamentó que el Estado se dedique más a la fiscalización en temas privados y dejar atrás en la inversión y atención en ambos sectores, por lo que aseguró que deben de dejar las diferencias y el conformismo para atender a la población.

“Tengo la firme convicción de que estás propuestas no quedarán en ideas. Serán impulsadas con seguimiento constante para lograr su concreción, porque sabemos que solo a través de acciones tangibles lograremos el cambio”, agregó.

En la clausura también participó el presidente de CADE Ejecutivos 2024, Fernando Barrios, quien resaltó que el Estado, el empresariado y la sociedad tienen la responsabilidad de reconstruir, de formar un futuro mejor para el país.

“El futuro del Perú no puede depender únicamente de los políticos; requiere el compromiso de todos nosotros”, dijo durante su discurso de clausura.

Agregó que durante los tres días, se ha demostrado que el país tiene un potencial enorme para avanzar económicamente, pero para garantizar un crecimiento sostenido se necesita de tres factores: Buenas políticas públicas, Políticas económicas eficientes y de Servicios públicos de calidad.

“Reformar nuestras instituciones es ineludible. Como se discutió en el panel de servicio público, necesitamos un sistema basado en la meritocracia y la flexibilidad, que incentive el talento. Sin un servicio civil eficiente y despolitizado, no habrá Estado de derecho ni desarrollo sostenible”, detalló. Al término del evento, ambos representantes, indicaron que lo expuesto tendrá que ser presentado al Ejecutivo, para que se atiendan las necesidades en diferentes sectores, no solo para generar más empleos, si no también para impulsar la inclusión y equidad, los cuales aún no son totales en la sociedad peruana.





VIDEO RECOMENDADO