Pide garantías. El exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho denunció haber recibido amenazas de muerte en los últimos días. Sostuvo que quienes estarían detrás de estos actos intimidatorios contra él y su familia serían miembros de la organización criminal en el Gobierno que investiga el Ministerio Público.

Camacho, sobre quien pesa una pesquisa por presuntamente ser pieza clave en la fuga del exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco, sostuvo que viene colaborando con las investigaciones que realiza la Fiscalía a fin de que “la verdad se esclarezca”.

El exfuncionario de Palacio también está incluido en el caso denominado “Gabinete en la sombra”.

En entrevista con Exitosa Noticias, señaló que ante las amenazas que recibió decidió grabar un video en el que cuenta “su verdad”. Precisó que la grabación será difundida “inmediatamente” si atentan contra su vida.

“Mi lealtad es con mi familia y con mi país. Como cualquier ciudadano de a pie no tengo una seguridad, no tengo nada. Yo he recibido amenazas la semana pasada, recibí una llamada amenazante, pero son cosas que no se saben de dónde vienen, pero si me pasa algo ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza o de dónde ha salido”, señaló en Exitosa Noticias.

“Yo hago responsable a los miembros de la organización a la cual se está investigando sobre esa amenaza que he recibido. Yo creo en la objetividad de la investigación que está llevando el Ministerio Público”, agregó.

CAPTADO. El último domingo, Punto Final reveló imágenes del exsubsecretario visitando las embajadas de Venezuela y México para, según un colaborador eficaz, buscar asilo político a favor de Bruno Pacheco en estos países.

En el video, que data del 18 de agosto de este año, se observa al entonces funcionario de confianza del presidente Pedro Castillo a bordo de una camioneta roja, saliendo del estacionamiento de Palacio de Gobierno por la mañana.

Ministros después, es visto llegando a la residencia del embajador venezolano, en San Isidro.

Al día siguiente, el exsubsecretario realizó una visita similar a la embajada de México en la avenida Basadre.

Durante la entrevista, Camacho evitó referirse al tema debido a que el mismo corresponde a parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

“De eso no se puede hablar. Es una carpeta reservada y estoy prohibido de todo ese tema”, indicó.

“Lo único que le puedo decir al pueblo peruano. Yo no he agarrado un sol. No me he aprovechado del cargo, soy un funcionario público que toda mi vida, desde que estoy en el Estado, he vivido, he solventado a mi familia con mi sueldo y con los ingresos que uno hace de manera honrada”, señaló.

PEDIDO. Asimismo, Camacho, quien hace una semana ejerció como asesor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pidió garantías para su vida al sector Interior. Recalcó que, por seguridad, grabó un video contando “su verdad, el cual será revelado de forma inmediata si atentan contra su vida.

“Yo lo único que le pido en este momento a la Fiscal de la Nación, al Ministerio del Interior (es) que me brinde las garantías para mi familia. Pero si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, les digo públicamente que tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. Voy a contar mi verdad, voy a seguir contando mi verdad, pero también he hecho una protección que si a mí me pasa algo automáticamente saldrán los videos”, manifestó.

ANTECEDENTES. Otros personajes vinculados al Gobierno denunciaron haber recibido amenazas de muerte al declarar ante la Fiscalía en los casos que involucran al mandatario y su entorno en presuntos actos de corrupción.

Es el caso de la empresa Karelim López, quien en julio pasado recibió un sobre con balas y pólvora en la puerta de su vivienda, con un mensaje intimidatorio contra su persona y su familia.

Semanas después, la defensa legal de Bruno Pacheco, César Nakazaki, reveló que su patrocinado fue agredido y amenazado de muerte semanas atrás antes de que se ponga a disposición de la Fiscalía de la Nación.

Una situación similar declaró meses atrás el empresario Zamir Villaverde, quien incluso acusó al presidente Pedro Castillo de cualquier “atentado contra su vida”.

LECTURA. En tanto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, sostuvo que Camacho debería pedir garantías para su vida si se siente amenazado. Evitó declarar sobre las imágenes en que se observa al exsubsecretario de Palacio acudir a las embajadas de México y Venezuela.

“Si él considera que su vida ha sido amenazada, pues que recurra a las instancias correspondientes”, dijo a la prensa.

Por su parte, la congresista de Fuerza Popular (FP) Tania Ramírez cuestionó -vía Twitter- el nivel al que “desciende la política” con el régimen de Pedro Castillo, luego de que Camacho denunciara amenazas en su contra.