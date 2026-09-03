El excabecilla terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Camarada Artemio”, recibió una tercera sentencia condenatoria por terrorismo. El exdirigente de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga fue encontrado responsable de cuatro emboscadas contra militares en 1996.

Flores cuenta con otras dos condenas. La primera le fue impuesta en 2013, por terrorismo, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; y la segunda en 2018, por el caso “Tarata” (terrorismo agravado).

En detalle

Tal como ocurrió con la segunda condena que se le dictó, la tercera pena impuesta al “Camarada Artemio” será unificada con las anteriores.

El reciente fallo judicial fue adoptado ayer por los jueces Máximo Maguiña, Reli Callata Vega y Helbert Llerena de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria (Corte Superior Nacional).

La Fiscalía acusó a Flores Hala de cuatro ataques subversivos, todos perpetrados en Tocache en 1996.

El primero fue en mayo y tuvo como escenario el sector “Palo Blanco”. Fue contra una patrulla del Ejército y dejó dos fallecidos y tres heridos. Otros tres militares fueron asesinados en junio tras ser emboscados en su destacamento, entre los caseríos de Yanajanca y Santa Cruz.

Un mes después, tres más perdieron la vida tras ser atacados en su patrulla en el caserío de Santa Rosa de Mishollo. En septiembre, otro miembro del Ejército fue asesinado, en el distrito de La Pólvora, tras ser asaltado.

“Artemio”, recluido en el penal Ancón II, estuvo presente en la audiencia virtual de la lectura de sentencia. Su abogado, Elías Genoves, solicitó la nulidad de la condena. El letrado es conocido por patrocinar a otros investigados por terrorismo, entre ellos, Rocío Leandro Melgar (“Camarada Cusi”) y algunos procesados en el Caso Perseo.