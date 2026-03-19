El presidente de la República, José María Balcázar, reconoció la influencia que tuvo el Congreso en la decisión que tomó de cambiar a Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros, solo un día antes de que se realice la sesión para el voto de confianza.

MOTIVOS

En entrevista con RPP, el presidente Balcázar precisó que el motivo puntual para retirar a Miralles y cambiarla por Luis Arroyo en la jefatura del Gabinete Ministerial, tiene que ver con la necesidad de “darle más fuerza a la lucha contra la inseguridad ciudadana”.

“El nuevo premier ha dado un mensaje distinto, porque el desarrollo económico está bien, pero hay que atacar este fenómeno (la inseguridad), ese ha sido uno de los puntos que el Congreso me recomendó”, afirmó.

Consultado por si el cambio de la premier Miralles obedece al pedido de alguna bancada en particular, Balcázar lo rechazó, pese a que minutos antes habló de la “recomendación” del Congreso.

“Conmigo esa narrativa no va. A mí me pueden recomendar, pero yo tengo la libertad (de tomar decisiones), la gente me conoce, yo tomo decisiones personales”, indicó el mandatario.

El presidente José María Balcázar dijo que recibe recomendaciones, pero al final, él toma las decisiones. Foto: Presidencia.

VOTOS

Balcázar se mostró incómodo ante las preguntas de si cambió a Miralles por no tener los votos asegurados para obtener la confianza.

“Yo conozco a mis colegas. No tengo ningún propósito de descalificar a la premier y al Gabinete, se trata de tomar decisiones más allá de que coincidía con el evento que se iba a desarrollar (el voto de confianza)”, dijo.

“Ya les dije (el cambio) es una facultad constitucional. La expremier ya fue, le hemos agradecido como corresponde”, agregó.

Lo cierto es que el Gabinete Miralles no tenía el voto de confianza asegurado, pues bancadas como Podemos, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Avanza País, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular, adelantaron su voto en contra.