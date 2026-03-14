Un total de 120 ciudadanos peruanos que quedaron varados en países de Medio Oriente tras el inicio del conflicto han sido evacuados, según informó el canciller Hugo de Zela.

La autoridad precisó que el número total de compatriotas en esta situación fue de 173 y que las acciones continúan para ayudar a quienes aún permanecen en la zona.

El ministro explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú conformó un comité de crisis encargado de coordinar las acciones de asistencia.

De acuerdo con el balance presentado, en Israel se registraron 51 peruanos varados, de los cuales 18 fueron evacuados y 33 continúan en el país. En Arabia Saudita hay dos compatriotas, mientras que uno permanece en Kuwait y cinco en Abu Dabi. Asimismo, indicó que en Irán y Egipto no se han reportado ciudadanos peruanos en esta condición.

El canciller añadió que en Dubái se registraron 79 peruanos varados, de los cuales 70 ya fueron evacuados y 9 continúan en el lugar, mientras que en Qatar 18 lograron salir y 14 siguen pendientes de traslado.