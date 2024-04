El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, subrayó que la implementación del requisito de visa para ciudadanos mexicanos que visiten el Perú, medida oficializada hoy mediante decreto supremo, se justifica en el principio de reciprocidad. Esta decisión fue tomada luego de que México decidiera exigir unilateralmente visa a los ciudadanos peruanos.

“En términos de relaciones internacionales, hay gente que opina y no conoce ni tiene por qué conocer, la práctica es la reciprocidad”,comentó en entrevista con RPP.

También expresó su preocupación por las posibles repercusiones en el turismo tras la implementación del requisito de visa para mexicanos. Según explicó, el Perú recibe aproximadamente entre 6 mil y 7 mil turistas mexicanos al mes. Y destacó que se están implementando mejoras para que los turistas mexicanos puedan obtener la visa “de manera casi automática”

“Nosotros recibíamos aproximadamente entre 6 mil y 7 mil mexicanos por mes en calidad de turistas al Perú”, dijo y agregó: “Lo que estamos trabajando a toda velocidad es la implementación de las mejorías necesarias dentro de los servicios que brinda Migraciones y Cancillería en los consulados para que los mexicanos puedan acceder de una manera casi automática a la visa”.

“Ahora, haciendo la precisión que todo Estado tiene el derecho soberano de admitir o no admitir, incluso pudieran estar en territorio peruano y no dejárselos entrar porque, por ejemplo, forman parte de un cártel mexicano y demás. O sea, el hecho de tener la visa no significa que automáticamente vayan a entrar. Normalmente se hace obviamente una búsqueda requisitoria”, enfatizó.

Javier González-Olaechea no descartó que la decisión del Gobierno mexicano de exigir visa a los turistas peruanos pueda estar relacionada con las tensiones diplomáticas entre ambos países.

“No lo descarto, (pero) no estoy en condiciones de afirmarlo. […] Esta decisión unilateral no nos ha tomado por sorpresa. Hemos ido calibrando las repercusiones internas porque evidentemente afecta en primer lugar a la propia Alianza del Pacífico, que forma parte el Perú junto con México, Colombia y Chile y que claramente establece como principio la circulación de personas y de bienes”, dijo