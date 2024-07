El canciller Javier González-Olaechea sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano vio con satisfacción la respuesta de la cancillería colombiana frente a las declaraciones de un funcionario de que la isla Santa Rosa (región Loreto) no pertenece a Perú.

En el dominical “Punto Final”, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que su cartera “ha procedido de la manera que se estila en las prácticas diplomáticas”, convocando al encargado de negocios de Colombia inmediatamente y manifestándole la extrañeza de Perú por esas declaraciones.

Remarcó que los límites con el vecino país están fijados en el tratado Salomón Lozano. “es una satisfacción en el sentido de que baja el nivel de la tensión que originalmente se produjo por las declaraciones del funcionario colombiano”, precisó.

Además, saludó que el alcalde de la ciudad de Leticia (Colombia) -en la frontera con Perú- se ha pronunciado también pidiendo disculpas a los peruanos por las expresiones del funcionario de Relaciones Exteriores de Colombia.

“Tenemos un canal de comunicación diplomático abierto para estos efectos e inclusive hay un esfuerzo redoblado desde antes para dotar al distrito de Santa Rosa de mayores facilidades técnicas, profesores, puestos técnicos y demás”, dijo

Al respecto, el exvicecanciller Hugo de Zela subrayó que ambas naciones no tienen problemas de límites. No obstante, subrayó que el centro poblado de Santa Rosa, perteneciente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, está descuidada y es necesario darle más atención con la finalidad de ayudar a los peruanos que viven ahí para que tengan un mejor nivel de vida.

Alcalde de centro poblado

Como se sabe, el alcalde de la isla peruana Santa Rosa, Iván Yovera, enfatizó que desde hace varios años, Colombia tiene una “pretensión expansionista” respecto a este territorio ubicado en la región Loreto; y aseguró que tiene pruebas de ello e incluso ha presentado un informe a la Cancillería.

“Nosotros venimos denunciando este tema hace varios años, no es de ahora esta pretensión expansionista de Colombia (…) Tomé varias fotos e hice también la denuncia públicamente, pero no tuvimos una respuesta porque nos tomaron como algo que no tenía relevancia”, dijo.

El alcalde del citado centro poblado, Iván Yovera, solicita priorizar la creación del distrito de Santa Rosa con la finalidad de puedan realizar sus propios expedientes y plantear soluciones a la problemática de la isla que por años solo recibe desidia de los gobiernos de turno, en cuanto a las necesidades de la población.

