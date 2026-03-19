El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, informó que están a la espera de que la Santa Sede fije una nueva fecha para la audiencia entre el papa León XIV y el presidente José María Balcázar, a fin de que el mandatario le reitere la invitación para que visite Perú.

Y es que con anterioridad a la asunción de José Balcázar como nuevo jefe de Estado, estaba previsto que dicho encuentro se realice el 11 de mayo. Sin embargo, el canciller indicó que la programación de esa fecha quedó sin efecto.

“Estamos esperando en este momento que el Vaticano fije una nueva fecha para que el presidente Balcázar pueda ir a Roma y pueda transmitir directamente la invitación a su santidad para que venga al Perú, que creo que es un anhelo de todos los peruanos”, dijo en RPP.

Empero, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores reafirmó que el compromiso para que el papa León XVI visite el Perú se mantiene vigente: “De todas maneras, si Dios quiere, lo tendremos aquí”.

De otro lado, Hugo de Zela indicó que la prioridad en las relaciones entre Perú con Estados Unidos es afianzar las inversiones, a fin de que estas se incrementen y alcancen los niveles de años atrás, con apoyo del embajador de ese país, Bernie Navarro.

“Tenemos un gran deseo de que la inversión norteamericana vuelva a tener la presencia que tuvo hace algunos años en el Perú. Bernie Navarro es un hombre de gran dinamismo, se puede trabajar con él porque además tiene accesos a los más altos niveles en Estados Unidos y por consiguiente puede ser alguien que nos ayude mucho”, expresó.

El canciller agregó que se está trabajando en cómo atraer capitales estadounidenses y que uno de los factores que contribuirá a ello es el de transmitir a los empresarios la estabilidad económica del país.