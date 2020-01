Carla García, hija del fallecido expresidente de la República Alan García, usó su cuenta de Twitter para referirse a usuarios que usan la fotografía de su padre para afirmar que aún sigue con vida y afirmó que los personajes queridos siempre permanecen en el corazón de la gente.

“Van unos enfermitos del alma y sacan una foto de mi papá de mi instagram para decir que lo vieron en no sé dónde. Los personajes queridos no mueren nunca en el corazón de su gente, pero tampoco dejan de penar en las conciencias de los que odian. El Apra nunca muere, Alan tampoco”, escribió en la mencionada red social.

Van unos enfermitos del alma y sacan una foto de mi papá de mi instagram para decir que lo vieron en no sé dónde. Los personajes queridos no mueren nunca en el corazón de su gente, pero tampoco dejan de penar en las conciencias de los que odian. El Apra nunca muere, Alan tampoco — carla garcía b 💚 (@esquinabaja) January 10, 2020

Erasmo Reyna, exabogado del fallecido exmandatario, respondió lo escrito por Carla García. “!Viva el APRA! !Viva Alan García, nunca muere!”, escribió el letrado.

!Viva el APRA!

!Viva Alan García, nunca muere! — Erasmo Reyna (@ereynaabogado) January 10, 2020

Como se recuerda, Alan García decidió poner punto final a su vida el 17 de abril del 2019, cuando personal de la Diviac y un fiscal intentó detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.

En su última carta, leída por sus familiares durante el velatorio, negó todas las presuntas vinculaciones con actos de corrupción durante sus gestiones presidenciales.

"Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, ante quien voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes”, escribió el expresidente.