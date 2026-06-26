El exaspirante presidencial Carlos Álvarez fue presentado como nuevo integrante del equipo técnico de seguridad ciudadana que acompañará la candidatura de Luis Rubio a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. El anuncio se realizó durante una actividad encabezada por el líder del partido, Rafael López Aliaga, quien señaló que el grupo elaborará propuestas orientadas a enfrentar la delincuencia y otros problemas vinculados a la seguridad en la capital.

Álvarez explicó que su participación estará enfocada en el desarrollo de iniciativas para combatir el crimen que afecta a Lima. Entre los temas que abordará figuran la lucha contra el sicariato, la delincuencia y la inseguridad ciudadana como parte del plan de gobierno municipal de la agrupación.

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Carlos Álvarez se suma al equipo de seguridad de Renovación Popular



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¿Que plantea Rafaél López Aliaga?

Durante su intervención, Rafael López Aliaga sostuvo que uno de los principales problemas del país es el crecimiento del aparato estatal. En ese contexto, consideró que es necesario disminuir el número de trabajadores públicos como parte de una política de austeridad.

El líder de Renovación Popular hizo un llamado a la lideresa de Fuerza Popular para que adopte dicha medida en un eventual gobierno.

“Hay que hacer la reducción del Estado”, expresó.

Seguidamente, insistió en ese planteamiento y dirigió un mensaje a Keiko Fujimori sobre la conformación de un futuro Ejecutivo.

“Señora Fujimori, confiamos en usted. No tengamos un gobierno lleno de gente que no trabaja y cobra”, indicó.

Asimismo, López Aliaga aseguró que una administración ineficiente ocasiona importantes pérdidas económicas para el Estado.

“Se van 80 mil millones de soles por año”, explicó.

El alcalde de Lima también se pronunció sobre las medidas que, a su juicio, deberían aplicarse para enfrentar el crimen organizado. Entre ellas, planteó el retorno de los jueces sin rostro.

Según señaló, el país atraviesa una situación marcada por el incremento de la violencia vinculada a organizaciones criminales.

Posteriormente, López Aliaga afirmó que la inseguridad ha alcanzado niveles que requieren medidas extraordinarias.

“Estamos con un terrorismo desatado. Terrorismo desatado que está ya llegando al coche bomba”, sostuvo.