Carlos Bruce, exalcalde de Surco y candidato a la Alcaldía de Lima, se pronunció este martes sobre la solicitud de gracia presidencial presentada por el expresidente Alejandro Toledo, con la que busca recuperar su libertad y salir del penal de Barbadillo.

En ese contexto, el candidato a la Municipalidad de Lima se mostró a favor de que el expresidente Toledo cumpla el resto de su condena bajo arresto domiciliario, al considerar que afronta “una serie de enfermedades”.

“No estoy a favor del indulto, estoy a favor de que el señor Toledo cumpla su pena en prisión domiciliaria, que es distinto, no digo que se le perdonen sus delitos. Ya es una persona que tiene 81 años de edad, con una serie de enfermedades, y creo que es cruel, a una persona de esa edad, tenerla en un recinto penitenciario, y que podría cumplir su pena de prisión domiciliaria en su casa”, sostuvo.

Pese a mostrarse favorable al arresto domiciliario para Alejandro Toledo, Carlos Bruce descartó respaldar un eventual indulto presidencial en favor de Pedro Castillo.

“En el caso del señor Castillo todavía no hay una sentencia, el señor Toledo sí ha tenido una sentencia. Por lo tanto, todavía no sabemos si es culpable o inocente, y además no es una persona de edad. Y cometió el peor delito que se puede cometer en democracia, que es violar el orden constitucional. Así que, en ese caso, yo no sería tan benevolente“, señaló.

Asimismo, Bruce cuestionó que el Ejecutivo evalúe un eventual indulto para Pedro Castillo cuando falta poco para el cambio de gobierno.

“Yo creo que el señor Balcázar no está enterado que, en una semana, tiene que dejar Palacio. Están tomando decisiones muy importantes a una semana de dejar el cargo. Yo creo que está asumiendo posiciones y pretendiendo tomar decisiones que ya no le corresponden a un presidente a punto de salir”, manifestó.