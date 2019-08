Carlos Bruce: "Espero que no se trate del inicio de una etapa montesinista en el gobierno"

Síguenos en Facebook

Después que la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por recibir visitas de varios políticos en su domicilio; entre ellos el congresista Carlos Bruce, éste dijo que espera que no se trate del "inicio de una etapa montesinista en el actual gobierno".

Cabe precisar que el fiscal José Domingo Pérez solicitó la prisión preventiva contra PPK por haber recibido visitas de políticos e incumplir el reglamento de arresto domiciliario.

De acuerdo al registro de visitas a la casa de PPK, el exmandatario tuvo encuentros con la vicepresidenta Mercedes Aráoz y los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta.

El congresista Carlos Bruce indicó que el Código de Ejecución Penal permite que congresistas, ministros o el presidente puedan visitar a cualquier persona detenida. "No hay ninguna restricción. Un fiscal no puede estar por encima de la ley", sostuvo Bruce.

"Es una extraña coincidencia. La fiscalia debe ser muestra de independencia y no de ensañamiento personal contra una persona de 81 mayor de edad... Yo lo he visitado hace más de 2 meses, no lo he mantenido en reserva, sino público", señaló.

"PPK está solo en su casa, nadie vive con él... No hubo ninguna tipo de conversación política. No le interesa la política", alegó Bruce.