El excandidato presidencial Carlos Espá sostuvo este lunes una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, como parte de la ronda de encuentros que mantiene con diversas figuras políticas antes del inicio de su gestión. Al término de la cita, Espá destacó que las elecciones se desarrollaron sin hechos de violencia, lo que, a su juicio, representa un resultado favorable para la democracia.

“Tenemos que estar muy contentos no solamente por el resultado de las elecciones, sino porque se desarrollaron de manera pacífica y sin los escenarios de violencia que algunos pronosticaban”, manifestó.

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Carlos Spa, excandidato presidencial de Sí Creo, sobre posibilidad de ser canciller en el gobierno de Keiko Fujimori: No me voy a pronunciar sobre ese tema. Todos los peruanos tenemos que estar dispuestos a poner nuestro granito de arena



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Evita pronunciarse sobre un posible cargo

Consultado por la prensa sobre las versiones que lo vinculan con una eventual designación como ministro de Relaciones Exteriores, Espá evitó confirmar o descartar esa posibilidad. Según indicó, por el momento, solo existen especulaciones y prefirió no emitir comentarios sobre la conformación del próximo gabinete.

Asimismo, sostuvo que cualquier ciudadano debe estar dispuesto a contribuir con el país desde el rol que le corresponda, aunque remarcó que no hablará sobre versiones relacionadas con futuros nombramientos.

“En el Perú existe libertad de opinión, de información y también de especulación. Frente a esas versiones prefiero no hacer ningún comentario”, afirmó.

Respalda medidas contra la inseguridad

Durante sus declaraciones, Espá expresó su respaldo a las propuestas anunciadas por Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana. Entre ellas destacó la construcción de penales de máxima seguridad y el endurecimiento de las medidas contra las organizaciones criminales.

El excandidato consideró que los cabecillas de estas redes deben enfrentar un régimen penitenciario más estricto para impedir que continúen operando desde prisión.

Espá también valoró la intención del próximo gobierno de integrar al Perú en el denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar acciones regionales contra el crimen organizado transnacional. Señaló que delitos como el narcotráfico y el lavado de activos requieren una respuesta conjunta entre los países del continente.

“Las organizaciones criminales operan internacionalmente y ningún país puede enfrentarlas de manera aislada. Se necesita una respuesta coordinada entre América Latina y Estados Unidos”, expresó.

Finalmente, el líder de SíCreo precisó que durante la reunión no presentó propuestas específicas de su plan de gobierno a la presidenta electa. No obstante, indicó que ambos coinciden en diversos planteamientos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.