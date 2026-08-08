El canciller Carlos Espá participó en una cena de camaradería de la Alianza del Pacífico realizada en Cali, Colombia, luego de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. La actividad reunió a representantes de los cuatro países que integran este mecanismo de integración regional.

La reunión se desarrolló como parte de las actividades oficiales cumplidas por el titular de Relaciones Exteriores durante su visita a Colombia. Espá llegó a Cali para participar también en la ceremonia de investidura del nuevo mandatario colombiano.

La Cancillería informó que el encuentro permitió expresar el consenso entre los cuatro Estados miembros para avanzar con acciones específicas durante las próximas semanas. El objetivo planteado es fortalecer la integración regional y generar beneficios para los ciudadanos de los países participantes.

La posición fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en X. En la publicación, la institución destacó la coordinación entre los integrantes del bloque comercial.

#NoticiasTorreTagle | En Cali, el canciller Carlos Espá participó en una cena de camaradería de la Alianza del Pacífico muestra del consenso de los cuatro países miembros de impulsar en las próximas semanas, a través de acciones específicas, la integración regional en beneficio… pic.twitter.com/gMxe7lqBfG — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 8, 2026





Perú asumirá la presidencia en diciembre

Durante el encuentro también se recordó que Perú asumirá la presidencia de la Alianza del Pacífico en diciembre próximo. El país ejercerá la conducción del mecanismo integrado por Perú, Chile, Colombia y México.

La participación de Espá en Cali se produjo en el marco de la agenda diplomática peruana vinculada con el nuevo gobierno colombiano. El canciller permanece en esa ciudad tras asistir a la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.