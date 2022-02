El exsecretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, afirmó este domingo que el presidente de la República, Pedro Castillo, tenía conocimiento de su reunión con representantes de la compañía Repsol el último 24 de enero en la embajada de España tras el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla.

“El presidente de la República sabe todo desde el inicio hasta el final y no solamente ese tipo de reuniones. La reunión en la embajada de España obedece a un oficio de Repsol”, dijo Jaico en declaraciones a Latina.

“¿No es un buen lugar la embajada de España? Imagínese si se hubieran reunido en Palacio de Gobierno. Es un tema internacional y yo tengo dentro de mis funciones, el artículo 13 del ROF, en que puedo manejar este tipo de situaciones sin ningún problema”, añadió.

El funcionario reveló que el 20 de enero Repsol emitió un oficio para reunirse con Castillo. Sin embargo, el mandatario dijo que no sería posible concretarse debido a que aún “no habían pasos concretos” para solucionar el desastre ambiental.

“El domingo me pide precisamente Pedro Castillos acciones concretas. Me encarga y no solamente de eso sino también del comité de crisis. Por eso me reuní con el viceministro Mariano Castro, con el señor Mamani para coordinar las actividades”, apuntó.

Carlos Jaico dijo también que su experiencia le permitió conocer desde un inicio que los asesores del mandatario estaban “dominando” las situaciones desde Palacio de Gobierno.

“Precisamente es el presidente quien los empodera y es por eso que las cosas no funcionan. Es por ese que hay todo un desorden, todo un caos en la gestión. Ese es el problema”, puntualizó.

