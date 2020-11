Las elecciones internas en el Partido Morado han pasado de castaño a oscuro. A escasos tres días de realizarse, la precandidata presidencial Carolina Lizárraga arremetió contra su principal contendor y líder de la agrupación, Julio Guzmán.

“Hay que dejarlo claro. Si estoy acá no es porque me guste participar de estas elecciones donde cada día hay una campaña destructiva en (contra de) mi prestigio de mayor tamaño”, señaló ayer en RPP.

Según Lizárraga, Guzmán ha acumulado todo el poder en el partido y tiene la potestad de manejar los órganos internos, incluso aquellos que se encargarán del proceso electoral.

“Las ventajas que me lleva (Julio Guzmán) son tremendas. Él es el presidente del Partido Morado. Tengo entendido que ayer -recibimos una información- que un comité que debería ser imparcial, designado por la dirigencia, estaba organizando cómo iban votar los señores por el señor Guzmán”, aseveró.

Agregó que en la lista que lidera, no tienen acceso al padrón de todos los militantes del Partido Morado y, por lo tanto, no pueden comunicarnos con todos ellos para presentar sus ofertas electorales. “En cambio, el señor Guzmán tiene todos los datos”, añadió.

INDIRECTA. La lista de Lizárraga la completan el abogado Pedro Gamio (aspirante a primer vicepresidente) y la ingeniera Jackeline Mathews (aspirante a la segunda vicepresidencia). Sin embargo, ella fue clara al descartar que vayan a renunciar a su objetivo.

“Yo suelo terminar las cosas que hago y no me corro. Sé que todo está en contra, pero también sé que cuento con la esperanza de muchísimos militantes (...). Si se dan estas prácticas a nivel de internas, no me imagino qué puede pasar en el gobierno”, se preguntó.

Asimismo, la exjueza se refirió a otras ventajas que tendría el precandidato morado como el tener en su lista al propio presidente de la República, Francisco Sagasti.

“Tenemos el tema del señor Sagasti, que participará en las internas y no hay un tema de que habrá horizontalidad porque el presidente de la República está participando”, aseveró.

De igual modo, se refirió a los problemas judiciales que arrastra otra de las integrantes de la fórmula de Guzmán, la exministra de Educación Flor Pablo .

“De otro lado tenemos a otra persona que tiene un proceso abierto (Flor Pablo). ¿Por qué el señor Guzmán no hizo público que esta señora tenía un proceso? Yo creo en el debido proceso, pero esto no se trata de una investigación sino de una pesquisa que ha terminado y está en la etapa intermedia”, refirió.

Cabe recordar que el último miércoles, la Fiscalía acusó penalmente a Pablo por supuestamente permitir que no se cumpla con la entrega de materiales educativos cuando era directora de Primaria en el Ministerio de Educación en 2014.

Al respecto, no obstante, la extitular del Minedu ha respondido mediante un comunicado que aportó pruebas que demuestran que actuó con “ética y honestidad” cuando fue funcionaria.

Pablo afirmó que no participó “en negociación alguna, ni traté directa o indirectamente con proveedores para la suscripción de su contrato, ni en la modificación de la adenda como señala la denuncia”.

