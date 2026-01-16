Ante el Poder Judicial, Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, pidió que se ordene el cierre de la investigación preparatoria que la Fiscalía sigue en su contra, así como contra su hermana Lidia Paredes, esposa del exmandatario, y otros involucrados en el llamado caso Anguía.

Mediante su defensa legal, Paredes presentó una solicitud de control de plazo con la que busca que el Ministerio Público sea obligado a dar por concluida la etapa de investigación preparatoria vinculada a este caso.

Un recurso similar fue presentado, por medio de sus respectivos abogados, por el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y Kenny Torres, quienes solicitan que se emita una disposición que declare concluida la investigación preparatoria en la que ambos están comprendidos.

Ante esta situación, la jueza Lorena Sandoval programó una audiencia virtual para el miércoles 28 de enero a las 11:00 a. m., en la que se evaluarán estos recursos con la participación de las partes procesales, con el objetivo de emitir en los próximos días una decisión sobre el pedido de conclusión de la investigación preparatoria.

Cabe mencionar que, el Ministerio Público sostiene que Yenifer Paredes y sus hermanos Lilia, Walter y David Paredes, junto con el exalcalde de Anguía, José Medina, y otras personas, habrían integrado una presunta organización criminal dedicada a manipular procesos de licitación pública. Según la acusación, esta red habría operado en Lima, Cajamarca y Amazonas, favoreciendo a empresas de fachada con la adjudicación de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por montos elevados, aun cuando no cumplían con los requisitos legales establecidos.