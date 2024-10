El juez de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, ordenó 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, “Chibolín”, por la red de contactos que habría tejido en el sistema de justicia. Sin embargo, la fiscal Elizabeth Peralta, implicada en el caso, se salvó, pues solo se le dictó comparecencia con restricciones.

Las críticas a su decisión no han tardado, pues más de uno cuestiona que dejó en libertad a la fiscal Peralta pese a que existen elementos en su contra.

La fiscal Elizabeth Peralta es investigada por tráfico de influencias agravado.

ELEMENTOS

Entre los elementos que presentó la Fiscalía para dictar prisión contra Peralta destacan dos que no fueron tomados en cuenta por el juez Checkley.

Durante el allanamiento a la casa de la fiscal se encontraron apuntes como “borrar el backup del WhatsApp”, “borrar configuración de obtener historial” y “borrar historial de Google Maps”.

Para el juez, este elemento no constituye obstrucción a la justicia, porque “es conocido que las aplicaciones hoy tienen controles temporales de archivo”.

Sobre la maleta con ropa y útiles de aseo hallados en casa de Peralta, el juez Checkley creyó en su versión. “Ella manifestó que preveía que podía ser detenida y por ello tenía previsto su equipaje”, resolvió.

Además, la fiscal Peralta dijo desconocer un número de celular que le asignó la Fiscalía, pese a que este figura en un manuscrito, pero para Checkley esto no es obstaculización, sino “faltar a la verdad”.

Comunicación entre la fiscal Elizabeth Peralta y una persona no identificada, revela ayuda para archivar una investigación que involucraba al alcalde de Cajamarca Joaquín Ramírez.

ANÁLISIS

Para el abogado penalista Daniel Jurado, las anotaciones encontradas en el inmueble de la fiscal Peralta llaman la atención, porque estas tienen un contenido concreto y expreso sobre eliminar información.

“Esta eliminación de información definitivamente tiene vinculación con la fianlidad de que no se descubra información, es evidente”, indicó.

En diálogo con Correo, el letrado recordó que según la sentencia de casación 1640-2019, el peligro de obstaculización siempre quiere que el imputado tenga conductas activas en las que se verifique un peligro real.

“Se busca evitar por cualquier vía que el imputado por cualquier vía, efectúe actos de destrucción. Eso es lo que la Corte Suprema entendió como peligro de obstaculización”, indicó.

En ese sentido, consideró que el hallazgo en la casa de Peralta es un elemento objetivo que constituye peligro de obstaculización, porque se estaría pretendiendo eliminar información.

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión dijo tener una posición un poco discrepante con la decisión del juez sobre el caso de Peralta.

“Creo que si han concurrido algunos elementos de perturbación de la investigación fiscal. El hecho de que no de su celular, que existan anotaciones para borrar sus conversaciones y tener una maleta para la posibilidad de fuga”, indicó.

“Esos apuntes sí configuran una perturbación probatorio porque más allá de que ella tenga la posibilidad de entregar o no su celular, creo que más bien ha orientado sus conductas a impedir que la Fiscalia obtenga información”, agregó.

Así fue el allanamiento a la oficina de la fiscal Elizabeth Peralta.

PELIGRO DE FUGA

Sobre el hallazgo de la maleta con ropa y útiles de aseo, el penalista Jurado sostiene que la justificación que dio la fiscal Peralta no es razonable.

“El tema de la maleta para aparentemente someterse a un viaje, es un peligro de fuga”, apuntó.

Desde su punto de vista, es altamente probable haber dictado una prisión preventiva a la fiscal Peralta si se consideraban los dos elementos analizados.

Por otro lado, Carrión tambien mencionó que hay elementos para analizar como el caso de los arraigos.

“Estamos frente a una decisión que no necesariamente está decidiendo sobre culpabilidad, sino sobre si las personas se van a sujetar al proceso o no. Para eso es importante el arraigo domiciliario, familiar, laboral, que Andrés Hurtado no puedo sustentar”, recordó.

Sin embargo, recordó que la Fiscalía apelará la decisión.

“Creo que existen muy buenos elementos para insistir con la prisión preventiva de Peralta. Hay casos donde por menos se ha dictado prisión preventiva”, dijo a Correo.

La casa de la fiscal Elizabeth Peralta fue allanada.