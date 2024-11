La investigación que se le sigue al presentador de televisión Andrés Hurtado en el caso conocido como “Chibolín” podría tener un nuevo protagonista.

Se trata del fiscal contra el crimen organizado, Lucio Sal y Rosas Guerrero, quien ha sido vinculado a la pesquisa por ordenar la devolución de 5 barras de oro que pertenecían a la minera Las Lomas Doradas S.A.C., de propiedad de Javier Miu Lei.

Y es que la Fiscalía ya puso la lupa sobre el representante del Ministerio Público, pues ve indicios suficientes para que pueda ser investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, de acuerdo con información a la que accedió Correo.

Esta es la ruta que siguió Javier Miu Lei para la devolución de oro a su empresa. (Infografía: Diario Correo)

EL CASO

Francisco Iván Siucho Neira relató ante la Fiscalía que en mayo de 2020, Andrés Hurtado lo citó a su domicilio, en aquella oportunidad les dijo que su “madre” era la fiscal Elizabeth Peralta y él su “operador”, por lo tanto, podía ayudarlos con cualquier tema de lavado de activos.

Siucho Neira le compartió esta información a su primo, el empresario Augusto Javier Miu Lei, quien pidió que consulte si “Chibolín” lo podía ayudar con una investigación por lavado de activos que tenía y con la incautación de una carga de oro de su compañía.

Posteriormente se produce una reunión entre Hurtado, la exfiscal Peralta, los hermanos Iván y Roberto Siucho, así como con el empresario Javier Miu Lei.

“Andrés Hurtado le dice a mi primo que él tenía a la fiscal. Después de varios minutos de conversación, la doctora Peralta aduce que conocía al fiscal que le había incautado la carga, al fiscal Sal y Rosas, solo recuerdo el apellido, pero me dijo textualmente que Peralta lo conocía y que tenía que hablar con él”, es parte de la confesión sincera de Siucho.

La fiscal Elizabeth Peralta habría sido la intermediaria para que el fiscal Lucio Sal y Rosas ordene la devolución de oro de Javier Miu Lei.

En enero de 2022, la minera Las Lomas Doradas presentó un escrito de solicitud para la devolución de sus bienes incautados, un mes después, el fiscal Lucio Sal y Rosas puso en conocimiento del Poder Judicial (PJ) una resolución en la que dispone levantar la medida de incautación y proceder con la devolución de los bienes incautados.

La Fiscalía advierte que no existió un pronunciamiento judicial que levante la medida de incautación.

Finalmente, el 19 de febrero de 2022 se dejó constancia de la devolución de las cinco barras de oro.

Cabe precisar que para la devolución del oro a Miu Lei, Peralta le habría solicitado el pago de un millón de dólares.

Javier Miu Lei se pronunció por acusaciones cuando el caso explotó, pero ahora es procesado por la justicia.

GRAVEDAD

Para la Fiscalía, Elizabeth Peralta habría invocado a sus influencias, pero además le habría ofrecido, dado o prometido al fiscal provincial Lucio Sal y Rosas un donativo, ventaja o beneficio por la devolución de la incautación de las barras de oro.

“En la presente investigación, con los actos de investigación desplegados hasta la fecha, se obtiene la sospecha reveladora que la investigada Elizabeth Peralta invocó influencias reales agravadas frente al investigado Miu Lei, a quien le indicó que conocía al fiscal Lucio Sal y Rosas, a cargo de la incautación de su cargamento de oro”, señala una resolución de la Fiscalía.

Por otro lado, se advierte que el fiscal Sal y Rosas pidió incluir a la empresa Lomas Doradas en la investigación que realizaban el 9 de junio de 2021, pero el 24 de noviembre de ese año, es decir, seis meses después, desistió del requerimiento.

Un dato sobre el que alerta la Fiscalía, es que la empresa Inversiones Los Ceivos S.A.C., creada por la familia Miu Lei en el 2021, emitió una factura en agosto por 216,155.27 dólares a favor de la minera Las Lomas Doradas.

Para el fiscal supremo Alcides Chinchay, conforme al avance de la investigación, el fiscal Sal y Rosas habría cometido el delito de cohecho pasivo específico.

“Se le imputa haber aceptado o recibido, entre junio de 2020 - diciembre 2021, de parte de Luz Peralta, promesa, ventaja o beneficio, con la finalidad de favorecer a la empresa Lomas Doradas”, señala la resolución.

Andrés Hurtado fue intervenido por la Policía y la Fiscalía en una clínica donde se internó.

UNA MÁS

Por otro lado, la Fiscalía refiere que Elizabeth Peralta también invocó influencias en la fiscal provincial de lavado de activos Sonia Missela Baylón Zavaleta, quien inició una investigación en abril de 2021 contra la empresa Paltarumi S.A.C., por lavado de activos.

La mencionada compañía era la competencia directa de la empresa Las Lomas Doradas.

En su confesión sincera, Iván Siucho relató que Hurtado lo citó a él y a su primo Javier Miu Lei en un hotel para entregarles un legajo de documento, pero también decirles que “su madre hizo su trabajo, misión cumplida”, en alusión a la pesquisa que se inició contra la competencia de la compañía de Miu Lei.

Sin embargo, en diciembre de ese año, la fiscal Baylón Zavaleta archivó el caso contra Paltarumi, hecho que resulta contradictoria para la Fiscalía.

Por ahora, la Fiscalía elevó el informe del caso al Área Especializada en Denuncias contra Magistrados (Aredema), la misma que está adscrita a la Fiscalía de la Nación, para solicitarle la autorización del inicio de una investigación contra los fiscales Baylón Zavaleta y Lucio Sal y Rosas.

Andrés Hurtado es el principal personaje del caso "Chibolín" que hoy arrastra a fiscales y jueces.

DECLARACIONES

El fiscal Lucio Sal y Rosas declaró ante la Fiscalía el 11 de octubre por este caso.

De acuerdo con su relato, la devolución de los lingotes de oro fue atendida después de más de un mes de la solicitud que puso Lomas Doradas.

“Al considerar que al haber variado los presupuestos iniciales la incautación resultaba insubsistente, motivo por el cual bajo mi criterio, bajo mi responsabilidad personal, sin la influencia ni determinación de nadie (...), procedo a devolver los lingotes incautados”, afirmó.

📢 #Comunicado | Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Luz Elizabeth Peralta, Andrés Avelino Hurtado, Francisco Iván Siucho y Augusto Miu Lei. pic.twitter.com/Oth93wh86d — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 27, 2024

Además, explicó que si hizo la devolución de las barras de oro en fin de semana, fue porque el día pacto original que era un viernes, no había personal disponible.

“Esto me obliga a emitir un proveído que habilita que los días no laborables sean laborables, y fijo la diligencia para el día siguiente (sábado) y un motivo más fue porque llevar una diligencia de esta naturaleza en días de semana, te resta personal en despacho para cumplir las labores cotidianas”, sostuvo.

Por su parte, la fiscal Sonia Baylón reconoció que sostuvo comunicación con Peralta con relación a temas procedimentales (trámite de carpetas fiscales).

“Desde que inicié como fiscal provincial he tenido comunicado con ella a través de su mesa de partes, en algunas ocasiones por temas procedimentales, en algunas ocasiones me llamaba a mi número personal para ir a su oficina, tenía un número personal y en algunas ocasiones me llamaba de ese número”, declaró ante la Fiscalía.

Por ahora, está en manos de la Nación definir el futuro de los fiscales Lucio Sal y Rosas, y Sonia Baylón.