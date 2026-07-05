El Poder Judicial dispuso el archivo del delito de asociación ilícita que la Fiscalía atribuía al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, dentro del proceso penal por el caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a la constructora Odebrecht.

La medida también alcanza a los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, quienes afrontan la misma investigación.

La decisión fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Luis Miguel Castilla . El recurso sostenía que el delito imputado carecía de sustento jurídico al no cumplirse uno de los requisitos previstos en la legislación vigente.

Según RPP, en la resolución emitida el 3 de julio, el magistrado dispuso que los efectos del fallo se extiendan a todos los procesados comprendidos en este extremo de la investigación, ordenando el archivo del delito de asociación ilícita y el levantamiento de las medidas cautelares personales que habían sido impuestas por dicha imputación.

La resolución se sustenta en la aplicación de la Ley N° 32108, que establece que los delitos considerados como finalidad de una organización criminal deben tener una pena mínima superior a seis años de prisión. El juez precisó que esta norma resulta aplicable incluso a hechos anteriores, en virtud del principio de favorabilidad y de la retroactividad benigna en materia penal.

En ese sentido, el magistrado concluyó que el presunto delito de colusión agravada, considerado como delito base en este caso, tiene una pena mínima de seis años, por lo que no supera el umbral exigido por la nueva legislación para configurar el delito de organización criminal. No obstante, la investigación por los demás presuntos delitos vinculados al caso Gasoducto Sur Peruano continúa su curso.