Entre los seis diputados electos por Arequipa, Marleny Bibiana Arminta Valencia fue quien declaró el mayor monto en el primer informe de ingresos y gastos presentado ante la ONPE. La diputada electa por Ahora Nación reportó S/ 51,490, la cifra más alta entre sus pares. Con 14,147 votos preferenciales obtuvo una curul para el periodo 2026-2031.

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Arminta inició su carrera política en 2022, cuando fue elegida consejera regional por el movimiento Yo Arequipa. Durante su gestión presidió la Comisión de Salud e integró las comisiones de Educación y de la Mujer, Niño, Adolescente, Persona con Discapacidad y Adulto Mayor. Esta será su primera experiencia como parlamentaria nacional.

Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cursó sus estudios escolares en la institución educativa Padre Damián. Es contadora pública y declaró un doctorado en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional de San Agustín, además de maestrías en Psicología y en Ciencias Contables y Financieras.

FINANCIAMIENTO

El principal financista de su proceso electoral fue su esposo, Manuel Francisco Quispe Quispe, quien aportó S/ 31,690, es decir, más del 60 % del monto declarado en el primer informe. El aporte comprendió S/ 20 mil en efectivo y S/ 11,690 en servicios de transporte brindados por la empresa COPROVEIN S.A.C., que figura con baja de oficio en la Sunat desde octubre de 2025.

Quispe Quispe también tiene trayectoria política. Fue gerente general del Gobierno Regional de Moquegua entre 2007 y 2008, postuló en varias oportunidades a la alcaldía de Paucarpata y también buscó la vicegobernación regional de Arequipa con el movimiento DECIDE. Su nombre volvió a aparecer durante las elecciones al convertirse en el principal aportante de la hoy diputada electa.

En materia de transparencia, la diputada electa no presentó el segundo informe de ingresos y gastos ante la ONPE dentro del plazo establecido. Por ello, no existe información pública sobre el financiamiento correspondiente a la etapa final del proceso electoral. Fue una de las cinco diputadas y diputados electos por Arequipa que incumplieron con esa obligación.

CUESTIONAMIENTOS

Durante su gestión como consejera regional, también afrontó cuestionamientos por la contratación de su sobrina, Fernanda Saldaña Arminta, en el Gobierno Regional de Arequipa. En 2023 obtuvo cuatro órdenes de servicio por un total de S/ 23 mil. Arminta sostuvo públicamente que informó el parentesco al gobernador regional, a la Contraloría y a funcionarios del GRA, solicitando que las contrataciones fueran dejadas sin efecto.

Además, el Jurado Electoral Especial la declaró infractora de las normas de neutralidad por participar en actividades proselitistas mientras ejercía el cargo de consejera regional. También mantiene un proceso civil por una demanda de desalojo por ocupación precaria en Camaná.

PERFIL

Marleny Bibiana Arminta Valencia. Contadora. Es exalumna del colegio Padre Damián, cursó estudios de Contabilidad y un doctorado en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional de San Agustín.