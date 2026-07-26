Dos listas compiten por la conducción de la Cámara de Diputados durante el primer periodo legislativo del Congreso bicameral. La sesión comienza este domingo a las 5:00 de la tarde en el Hemiciclo de Diputados.

La Cámara de Diputados elige este domingo 26 de julio a su primera Mesa Directiva para el periodo anual de sesiones 2026-2027, en una jornada clave para la instalación del nuevo Congreso bicameral.

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Horas antes, el Senado eligió a su primera Mesa Directiva para el periodo 2026-2027, encabezada por Miguel Torres (Fuerza Popular) en la Presidencia, junto a Alejandro Muñante (Renovación Popular) en la primera vicepresidencia, Nilza Chacón (Fuerza Popular) en la segunda vicepresidencia y Estanislao Mancha (Renovación Popular) en la tercera vicepresidencia.

El plazo para la inscripción de listas venció al mediodía del sábado 25 de julio, conforme al Reglamento del Congreso. Dos fórmulas quedaron habilitadas para participar en la elección de este domingo.

De acuerdo con la actual correlación de fuerzas parlamentarias, la votación en la Cámara de Diputados presenta un escenario distinto al registrado en el Senado. Si las bancadas mantienen el sentido de sus votos, la lista impulsada por la oposición alcanzaría 74 votos frente a los 56 que reuniría el oficialismo.

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EN VIVO

🕐 SIGUE EL MINUTO A MINUTO:

6:40 p.m. | Se reanuda la votación para elegir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

6:35 p.m. | La sesión queda suspendida por breves minutos.

6:25 p.m. | Los diputados de Juntos por el Perú, Jesús Pérez y Analí Márquez, denunciaron una presunta irregularidad en las cédulas de votación que recibieron.

6:22 p.m. | Solicitan a los asesores de los diputados a retirarse del hemiciclo.

6:21 p.m. | Reinician la votación para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

6:19 p.m. | Se suspende la sesión por breve término.

6:09 p.m. | La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, cuestionó la advertencia de la presidenta de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón, contra los congresistas que exhibieron sus votos durante la elección de la Mesa Directiva para el periodo 2026-2027. A través de su cuenta en X, calificó dicha declaración como una “amenaza” y recordó que la parlamentaria fujimorista “lo hizo en 2019”.

Cecilia Chacon ahora mismo en la votación de MD de la Cámara de Diputados amenaza a los congresistas que muestran sus votos. Ella lo hizo el 2019. https://t.co/DX6GUCHzZO — Indira Huilca (@IndiraHuilca) July 26, 2026

6:00 p.m. | Algunos diputados de distintas bancadas mostraron su voto durante la elección de la Mesa Directiva. Ante ello, la presidenta de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón (Fuerza Popular), recordó que, según el reglamento, el “voto por cédula es secreto” y advirtió que incumplir esta disposición es “pasible de una denuncia constitucional”.

5:34 p.m. | La diputada Cecilia Chacón inició la jornada de votación al ser la primera en depositar su cédula en el ánfora.

5:32 p.m. | Se reanuda la sesión. Los diputados reciben la cédula de votación para emitir su voto correspondiente y, posteriormente, depositarla en el ánfora.

5:21 p.m. | La sesión fue suspendida por breve término a fin de que los diputados firmen las cédulas necesarias para iniciar el proceso de elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

5:15 p.m. | Antes de iniciar la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se procede con la lectura del reglamento correspondiente.

5:13 p.m. | Un total de 129 diputados registraron su asistencia, mientras que uno de los legisladores aún no ha llegado al Congreso.

5:08 p.m. | Inicia la sesión para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período 2026-2027.

4:50 p.m. | Los diputados continúan arribando al recinto parlamentario para participar en la jornada de elección.

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LISTA 1

¿Quiénes integran la primera lista?

La primera lista inscrita está encabezada por Óscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, como candidato a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

La fórmula está integrada por:

Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), candidato a la Presidencia.

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), candidata a la primera vicepresidencia.

Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación), candidato a la segunda vicepresidencia.

José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras), candidato a la tercera vicepresidencia.

LISTA 2

¿Quiénes integran la segunda lista?

La segunda lista es encabezada por Norma Yarrow, de Renovación Popular, quien postula a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

La conforman:

Norma Yarrow (Renovación Popular), candidata a la Presidencia.

Karina Beteta (Fuerza Popular), candidata a la primera vicepresidencia.

Diego Bazán (Renovación Popular), candidato a la segunda vicepresidencia.

Gilmer Trujillo (Renovación Popular), candidato a la tercera vicepresidencia.