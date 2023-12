Las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides Vargas, exfiscal de la Nación, no solo apuntan hacia la suspendida funcionaria.

Jaime Villanueva, ahora acogido a una colaboración eficaz, habría implicado hasta a nueve congresistas de la república en esta presunta trama de corrupción.

En detalle

Según el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción en el Poder (Eficcop), Benavides lideraba una presunta red criminal en la Fiscalía y contaba con Villanueva, así como con otros dos asesores, para operar políticamente en el Congreso, donde conseguían votos a cambio de presuntos favores en el Ministerio Público.

Los parlamentarios comprometidos esta vez serían Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores Ancachi, Luis Aragón e Hilda Portero Lopez (Acción Popular); Wilson Soto Palacios (Perú Libre), Katy Ugarte Mamani (Unidad y Dialogo Parlamentario) Francis Paredes (Podemos Perú) Patricia Chirinos (Avanza País) y Jose María Balcazar (Perú Bicentenario) ; según informó Nativa.

Al frente

La información descrita se conoció ayer, en horas de la tarde, durante la sesión del pleno del Parlamento. En aquel momento, se discutía reprogramar la citación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) frente a una moción que plantea destituirlos, para el inicio de la próxima legislatura.

El primero en referirse a las presuntas declaraciones de Villanueva fue Darwin Espinoza. “Jamás me he reunido con el Sr. Villanueva. Ni siquiera lo conozco, pero ya me están involucrando. ¿Por qué? para golpear al Congreso, para amedrentarnos y presionarnos. Es parte de una coacción”, afirmó.

La legisladora Francis Paredes, en la red social X (antes Twitter), también respondió a la acusación. “Rechazo cualquier intento de involucrarme con actos ilícitos. (...) Tengo la consciencia limpia y, mediante hechos, he demostrado que nadie puede manipular mis votos”, se defendió.