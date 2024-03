Un escándalo político sacude al Congreso peruano luego de que la Fiscalía anunciara la inclusión de 14 congresistas en la investigación contra Patricia Benavides por presuntamente intercambiar favores con la exfiscal de la Nación. La información provendría del exasesor Jaime Villanueva, quien ha sido clave en el caso.

Entre los parlamentarios investigados se encuentran nombres como Martha Moyano, Patricia Chirinos, José María Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, José Williams, Luis Aragón, José Jerí, Ilich López, César Revilla Villanueva, Jorge Flores Ancachi, y el presidente del Congreso Alejandro Soto, según confirmó Perú21 tras corroborar la lista proporcionada por la fiscal suprema Delia Espinoza.

Dos exfiscales supremos también fueron incluidos

Además de los legisladores, la fiscal Espinoza también comprometió a los exfiscales supremos Marco Huamán y Elmer Ríos, quienes supuestamente colaboraban desde el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales durante la gestión de Benavides.

El fiscal Carlos Muñoz, de la Autoridad Nacional de Control (ANC), también fue incluido en la investigación por su participación en la recomendación de suspender al fiscal superior Rafael Vela.

Según las declaraciones de Villanueva, Benavides habría influenciado en la sanción contra Vela para removerlo del caso Lava Jato y otras investigaciones de lavado de activos, supuestamente porque representaba una molestia para sus presuntos aliados políticos José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca.

El Ministerio Público sostiene que existió un presunto acuerdo entre la exfiscal suprema y los congresistas investigados, quienes buscaban que sus investigaciones penales se archivaran a cambio de proporcionarle un blindaje político.

Patricia Benavides: “No me corro de la justicia”

La suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha sido suspendida de su cargo, se presentó nuevamente en la audiencia relacionada con la investigación en la que se le acusa de presuntamente dirigir una red criminal. En su intervención, afirmó que no está evadiendo el sistema judicial.

“ No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, a una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos (...) Nunca he vulnerado el debido proceso de un investigado ”, dijo.

Además, dijo que existe un “revanchismo político e ideológico” y, catalogó a las investigaciones actuales son irregulares y no respeta la ley ni la constitución. “Como narra Kafka, la ley debe ser accesible a todos y en todo momento porque, como nos recuerda el mismo autor, en un estado constitucional reina la paz y el orden cuando las leyes son cumplidas . Sin embargo, me enfrento a un proceso kafkiano donde no se ha respetado la Constitución ni la Ley 27399 ″, refirió.





