El exjefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, deberá afrontar el juicio por el caso de los “policías albañiles” en el fuero ordinario debido a que el Poder Judicial rechazó su pedido para acogerse a la Ley N.º 32735 y conseguir así el archivo definitivo de su proceso, alegando que los hechos ya habían sido investigados en el fuero militar policial.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Arequipa declaró ayer improcedente la solicitud no solo presentada por Zanabria, sino también por el suboficial Rolando Rodríguez Bilbao. La Ley N.º 32735 establece, entre otros aspectos, que un proceso seguido en la justicia ordinaria puede ser archivado cuando se comprueba que existió un proceso en el fuero militar policial por los mismos hechos y contra las mismas personas, siempre que todavía no haya una sentencia firme.

DESCARTADO

Bajo este argumento, Zanabria solicitó el 4 de agosto que se aplique dicha disposición. Su defensa sostuvo que los hechos se produjeron en 2020, cuando se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. Rodríguez Bilbao formuló el mismo pedido en su condición de encargado de la sección de adquisiciones y operador logístico de la institución policial.

Sin embargo, para el colegiado ninguno acreditó los requisitos exigidos por la norma. En el caso de Zanabria , los jueces reconocieron que, si bien existió una investigación en el fuero militar policial, su defensa no precisó qué hechos concretos fueron examinados. Esta omisión impidió comparar esa investigación con los cargos de peculado doloso agravado, con una calificación alternativa de abuso de autoridad, colusión agravada y peculado doloso que se le imputa en el proceso ordinario.

De acuerdo con la resolución, correspondía a la defensa de la exautoridad identificar cuál de estos hechos había sido investigado anteriormente por la justicia militar policial. Al no contar con esa información, los magistrados consideraron que no se podía determinar que se trataba de los mismos hechos.

Distinta fue la situación de Rodríguez Bilbao. En su caso, el colegiado concluyó que la documentación enviada por las autoridades del fuero militar policial no demuestra que haya sido investigado allí por los hechos del actual proceso. Su nombre tampoco aparece en los documentos remitidos para sustentar la existencia de investigación.

Con lo dispuesto por el colegiado, el juicio fue reprogramado para las 8 de la mañana del 9 de octubre. También deben presentarse Francis Alarcón Gallegos, Luis Cancelo Roggero y Claudia del Castillo Chávez, quienes están comprendidos en el caso.