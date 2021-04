El pleno del Congreso reprogramó el inicio del debate sobre el informe que recomienda denunciar a Martín Vizcarra y otros funcionarios por el caso ‘Richard Swing’, debido a que la Comisión de Fiscalización cambió de presidente la semana pasada y no se ha completado la transferencia del cargo hasta el momento.

El pedido surgió de parte del congresista Héctor Maquera (Unión por el Perú), quien fue elegido como nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización luego que su bancada decidiera retirar del puesto a Edgar Alarcón, quien se encuentra afrontando acusaciones constitucionales por diversos delitos.

Según manifestó el congresista, tanto en un oficio enviado el 12 de abril a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, como en su intervención esta mañana, todavía no ha recibido la documentación relacionada al caso porque todavía no toma posesión de la oficina de la presidencia de la Comisión de Fiscalización.

“Aún no se ha transferido toda la documentación necesaria que debe haber en las oficinas de la Comisión de Fiscalización. No se nos ha transferido, no he podido ocupar la oficina. Esa es la razón por la cual está pendiente (y pido) se reprograme este caso ya agendado sobre el caso Richard Cisneros”, indicó Maquera.

El congresista asumió la presidencia de la Comisión de Fiscalización el 7 de abril y señaló que está agendada para hoy, 13 de abril, la entrega del acervo documentario correspondiente a su nuevo cargo.

Ante la falta de oposición alguna de parte de las bancadas, la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, decidió suspender la sesión y señalar que se continuará con la agenda el viernes 16 de abril en un pleno que ya fue convocado formalmente.

En el pleno que se realizó hoy, se decidió rechazar por mayoría debatir una moción de censura contra Francisco Sagasti como presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República, y se confirmó que se debatirá la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por enriquecimiento ilícito el próximo viernes 16.