Este martes se difundieron las declaraciones que brindó la presidente Dina Boluarte ante el Ministerio Público el pasado 5 de abril como parte de las investigaciones preliminares en su contra por el caso Rolex.

Como se sabe, las mencionadas diligencias se han iniciaron contra la jefa de Estado, quien es acusada de haber aumentado ilegalmente su patrimonio en comparación con sus ingresos legítimos. Además, se le acusa de no haber incluido en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas correspondiente a los años 2021-2023, tres relojes de la marca Rolex valuados en aproximadamente 32 mil dólares en total, así como joyas valoradas en 161,700 dólares.

La mandataria declaró que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le “prestó” tres relojes Rolex y una pulsera Van Cleef, los cuales ella le devolvió “a fines de febrero o en los primeros días de marzo”.

“El señor Wilfredo Oscorima Núñez, mi amigo, a quien lo considero mi hermano, me dijo en Palacio: ‘Dina, eres presidenta y debes usar relojes bonitos, porque estás viajando al extranjero y te estás reuniendo con autoridades de otros países (...), y la primera mujer presidenta en 200 años (...) tiene que usar relojes bonitos’. En esa amistad personal que tenemos Wilfredo y yo, él insistió en facilitarme, en calidad de préstamo, sin que medie ninguna intención ni pedido sobre el hecho, y se quitó de su muñeca el reloj dorado, me lo quiso regalar”, se lee en uno de los fragmentos difundidos por RPP Noticias.

“Yo me negué fehacientemente, le dije: ‘De ninguna manera, Wilfredo’; él insistió, pero yo no lo acepté. Me dijo: ‘Ok, Dina, te lo presto. Además, tengo muchos relojes bonitos’; se quitó el reloj y me lo entregó, y el préstamo de los tres relojes fue entregándome progresivamente, toda vez que en mis apariciones públicas, cuando vestía con tonos plata, yo llevaba relojes de plata, y un día vino y me dijo: ‘Dina, ¡no te pases, pues!, sigues usando tus relojes comunes’, y me prestó el reloj color plata, y en esa misma línea, el reloj que trajo se lo quitó de la muñeca, el reloj que tiene como pulsera de cuero”, continúa la mandataria.

Boluarte Zegara también reconoció que recibió la pulsera Van Cleef del gobernador regional de Ayacucho, pero al igual que los relojes, en calidad de préstamo.

“En su interés de que su amiga Dina se viera bien, vino antes del 28 de julio a Palacio y me dijo: ‘Hermana, usa esta pulsera, quiero verte bien’. Le dije: ‘Wilfredo, muchas gracias, pero no te voy a aceptar’. Me dijo: ‘Úsalo las veces que necesites, úsalo y luego me las devuelves, usa la pulsera Van Cleef”, explicó la cuestionada jefa de Estado.

Sin embargo, según su testimonio, la mandataria habría experimentado “problemas” con el ajuste de la hora y fecha de los relojes, lo que los hizo consideró que eran “imprácticos”, llevándola así a decidir devolverlos entre febrero y marzo.

“Estos relojes, por ser automáticos, generan unos problemas porque se detiene la hora y fecha, y para mí era un problema nivelarlos en un acto público, y para mí era una vergüenza que marque hora y fechas diferentes, por eso no son relojes prácticos”, sostuvo.

“A fines de febrero o primeros días de marzo, en una de las visitas que vino mi amigo Oscorima, se los devolí y le dije que causan problemas para estar nivelando la hora, porque no lo usaba frecuentemente, no era mío (...) Junto a los tres relojes le alcancé la pulsera, y le agradecí; le dije: ‘Eres bueno conmigo, pero muchas gracias, aquí están”, acotó.

La jefa de Estado enfatizó que los artículos mencionados “nunca fueron parte” de su patrimonio y negó cualquier enriquecimiento ilícito, argumentando que todos sus ahorros provienen de su salario como ministra, cuando ganaba S/30 mil, y que sus gastos son principalmente familiares. Afirmó que esta es la verdad, mirando directamente al fiscal, asegurando que no está mintiendo.

Sobre el Club Departamental Apurímac

Dina Boluarte también abordó las críticas sobre su gestión como presidenta del Club Departamental Apurímac. Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) citado por el diario El Comercio, Dina Boluarte retiró 1,802,390 soles de sus cuentas entre 2016 y 2022.

El informe también señala que el retiro más significativo provino de la cuenta mancomunada con Néstor Amado Camargo, quien ocupó los cargos de personero y secretario de economía del Club Departamental Apurímac.

La jefa de Estado declaró al fiscal que no recibió fondos del club en ninguna cuenta bancaria entre julio de 2021 y marzo de 2024. También negó haber recibido depósitos en la cuenta conjunta con Néstor Amado por 1,100,000 soles, calificando estas afirmaciones como “falsedades”, según lo informado por la prensa.

“El club Apurímac, por estatuto y reglamento interno y acuerdo de junta asigna al presidente y secretario de Economía para la apertura de la cuenta mancomunada y custodiar los ingresos del club. En el cumplimiento de esa formalidad, mi persona en calidad de presidenta en ese entonces, más el secretario de economía, aperturamos la cuenta mancomunada”, precisó.

La presidenta afirmó que nunca utilizó la tarjeta de crédito que se les proporcionó, ni para retirar fondos ni para recibir transferencias. Además, descartó haber recibido dinero del club mientras era ministra y se negó a levantar su secreto de comunicaciones y bancario a menos que lo ordene un juez.