Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en el caso Rolex, confirmando la resolución que ya había adoptado la Comisión Permanente en mayo de 2025.

La denuncia número 596 fue presentada durante la gestión de la fiscal Delia Espinoza al frente del Ministerio Público. En ella se señalaba una posible responsabilidad penal de la exmandataria por recibir relojes y joyas de alto valor, presuntamente entregados por el entonces gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Según Canal N, la Subcomisión señaló que los hechos descritos en la denuncia 596 ya habían sido evaluados y archivados en el informe final aprobado el 11 de abril de 2025. En ese sentido, aplicó el Reglamento del Congreso, que prohíbe reabrir casos ya resueltos sobre la misma materia dentro del mismo periodo parlamentario.

La denuncia constitucional fue archivada inicialmente por la Comisión Permanente en mayo de 2025, con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. En esa ocasión, los parlamentarios determinaron que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación formal en el caso relacionado con los relojes Rolex y otros objetos de valor.

El congresista Elías Varas fue el único miembro que votó en contra de declarar improcedente la denuncia. Durante el debate, señaló que la expresidenta debía ser investigada por otros presuntos delitos, pues, al haber dejado el cargo, ya no contaría con inmunidad parlamentaria. “A la fecha, a ella se le puede procesar dentro de cualquier fuero jurisdiccional”, expresó en la sesión.

La presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, indicó que, si bien deben respetarse las opiniones personales de los legisladores, la decisión se basó en la aplicación estricta del reglamento. Asimismo, recordó que Boluarte conserva inmunidad durante cinco años tras dejar la Presidencia, por lo que sigue siendo considerada aforada.

Durante la misma sesión, la Subcomisión admitió a trámite las denuncias 533, 589 y 598 contra Dina Boluarte, por presunta omisión de funciones y abandono de cargo. Sin embargo, se declaró improcedente la acusación por infracción de varios artículos constitucionales y por usurpación de funciones, al no encontrarse elementos suficientes para sustentarla.