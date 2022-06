Se aprobó su informe final y se construye la idea de que con él busca limpiar a Merino de Lama por las muertes de Inti y Bryan. ¿Sabía lo que le esperaba?

Nosotros determinamos en la Subcomisión si las denuncias -en función de las pruebas- tienen o no un móvil político. En la denuncia de la Fiscalía de la Nación no se encontró prueba fehaciente de la participación de la PNP en las dos muertes y menos la cadena de mando que provenga de Merino, expresidente de la República. Pero eso no quiere decir que no se siga investigando.

Algunos comparan lo de Merino con las muertes de Pedro Castillo o el paro agrario de Francisco Sagasti...

En el caso del expresidente Sagasti o de Pedro Castillo sí hubo muertos donde también hubo algún tipo de responsabilidad de la PNP. En Merino, no. Bajo la misma lógica con la que se pretende acusar a Merino, también se le debería acusar a Sagasti y a Castillo. Creo que hay un intento de la izquierda de politizar las muertes de Inti y Bryan. Es condenable.

¿Usted cree que solo se investiga a políticos de una tendencia?

Por supuesto. Para la izquierda, unos muertos valen más que otros. Acá lo que se buscó es politizar un caso y alejar la investigación de lograr encontrar quiénes han sido las personas que dispararon contra estos jóvenes y quiénes son los responsables. Eso lo debería estar investigando el MP.

¿La acusación de la Fiscalía es política?

No. Quienes han querido utilizar políticamente esa denuncia son políticos de izquierda y algunos “morados” que han politizado estas muertes.

¿Identifica de donde provienen los ataques en su contra?

La gran mayoría ha venido de la izquierda y de los “morados” con mucha desinformación. No han investigado como yo (...). Los morados -sin ese caso- no existirían el día de hoy.

¿Por qué cree que lo atacan?

Porque no pienso como ellos y porque trato de ser objetivo en un caso donde ellos tienen una consigna política y pese a las pruebas que existen, tienen un móvil político.

Ha mencionado hasta en tres ocasiones al Partido Morado y pareciera -según lo que indica- que tuviera algo de responsabilidad en el caso...

No puedo responsabilizarlos sobre las muertes, pero sí sobre utilizar políticamente el caso para su conveniencia. Es lamentable. Inti y Bryan no fueron ni héroes ni villanos sino víctimas de las circunstancias de violencia.

¿Atacan a Merino de Lama por conveniencia?

No solo eso sino que utilizaron estas muertes para llegar al poder. Ese nivel de politización hubo por las marchas de noviembre.

En su informe indica que Merino y sus ministros no pudieron haber tenido control operativo. ¿Entonces quién sí?

La PNP tiene un comando político pero tiene autonomía operativa y tiene planes especiales para cada una de las intervenciones que elaboran los generales y comandantes encargados de esa operación. Esos no son aprobados por el presidente. Si en eso hubo una equivocación, es de responsabilidad del general responsable de esa determinada división. La idea de decir que Merino tiene responsabilidad por homicidio es ir más allá de lo razonable...

Ronald Gamarra, abogado de la familia Pintado, señala que la imputación es no haber detenido lo que se avecinaba...

La primera imputación fue por homicidio y la segunda por omisión. La verdad es que el Gobierno -durante esos días- actuó en respeto a los manuales que tiene la PNP sobre los derechos humanos y el uso de la fuerza.

Claro, pero para esa fecha se habría elevado el uso de fuerza policial. Entonces, de acuerdo con Gamarra, pudieron haberse evitado esas muertes...

¿Cómo lo hubieras impedido? Si hubo infiltrados y barras bravas en esa marcha. Esas pruebas existen. La Policía se replegó detrás de las rejas...

Parece curioso que se haya dicho que Merino no supo del caos generado. El 12 de noviembre la DINI le había informado y le advirtió que había riesgos en las marchas...

Ese día le llega efectivamente ese documento, pero advirtiéndole de un abandono de cargo en el Mininter, mientras que Merino estaba viendo 50 cosas distintas como lo hacen seguramente otros presidentes. La disposición del 14 es utilizar menos material no letal...

Claro, pero conocía del hecho.

Bueno, es que conocía porque estaba viendo la televisión, la prensa, tenía el reporte de la DINI, pero efectivamente todos estábamos enterados de la manifestaciones violentas. Eran evidentes los infiltrados.

¿Qué responde a la Defensoría que rechaza la aprobación del informe final?

Es una razón más de la urgencia con la que el Congreso debe continuar con el proceso para renovar al defensor del Pueblo.

¿Por qué no recogió el testimonio de las víctimas en las manifestaciones?

Con sus declaraciones ante los medios no he visto ninguna prueba concluyente que cambie lo que yo he podido determinar.

¿Iba a ser innecesario sus testimonios?

No sé si innecesario. Me he ceñido a las pruebas que me ha dado la Fiscalía de la Nación y a los testimonios que ellos han propuesto.

