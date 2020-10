Oleg Valladares, secretario técnico de la Comisión de Economía del Congreso de la República, denunció este miércoles que la congresista Cecilia García (Podemos Perú) difundió los números telefónicos de sus colegas parlamentarios y de trabajadores de dicho grupo de trabajo debido a su postura en contra de las iniciativas sobre el retiro de aportes a la AFP y a la ONP que apoya.

Durante la sesión de la referida comisión, Valladares indicó que la legisladora reveló su teléfono y a raíz de ellos ha recibido “llamadas no deseadas y chats insultantes” debido a su labor en dicho grupo de trabajo parlamentario.

“Hace dos, tres días, al igual que muchos señores congresistas, he recibido llamadas no deseadas, chats insultantes y al averiguar, digitalmente de dónde provenían y cómo se habían averiguado mi teléfono y mi número hemos detectado que, con un pequeño descuido, la congresista (Cecilia) García difunde directamente lo sucedido en la comisión y menciona nuestros nombres y teléfonos a estas personas. Ella no puede revelar la identidad y los teléfonos de las personas porque eso es infidencia”, sostuvo.

“Hay un señor que me amenaza y me dice ‘miserable, ya conocemos donde vives y cuanto te ha pagado la ONP para que hables a nombre de la ministra de Economía’. Ese es el tipo de conducta que estamos recibiendo hoy quienes tenemos la modestia de presentar conocimientos y técnica, en lugar que hayan criterios ideológicos de gente que nunca va a entender. Yo le estoy pasando al oficial mayor de la Comisión de Ética para que vean el nivel al que están llegando algunos congresistas”, señaló.

Cecilia García

El titular de la Comisión de Economía, Anthony Novoa (Acción Popular) expresó su “solidaridad total” por lo sucedido al secretario técnico y le pidió a la legisladora tener “respeto” y “altura”.

“Estas acciones de la congresista García tienen esa reacción de la población, yo le pido, que tengamos la altura, el respeto y no podemos estar vulnerando la vida de nuestro secretario técnico y de ninguna otra persona. Mi solidaridad con el secretario Valladares por lo que viene atravesando en este momento por la congresista”, indicó.

En esa línea, también se manifestó el congresista Marco Verde (Alianza para el Progreso) quien consideró que se deben investigar estos hechos, porque la legisladora “está azuzando el pueblo para que puedan estar en contra” de la integridad de los parlamentarios por su postura sobre proyectos de ley.

Asimismo, el vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, dijo creer que “ya es hora” de que la Comisión de Economía presente una denuncia ante la Comisión de Ética en contra de Cecilia García “por lo menos”.

“No se puede permitir que se nos esté faltando el respeto por redes porque a una señora se le ocurre nombrarnos a nosotros como si estuviéramos en contra. Creo que todo tiene un límite, y este límite ya llegó hace rato [...] Ya me cansó. La voy a denunciar a Ética y espero que los congresistas de esta comisión hagan lo mismo. No se puede permitir los actos de esta señora que trasgreden toda la esencia democrática”, manifestó.

Cecilia García responde

En respuesta a estas denuncias, Cecilia García dijo que está dispuesta a responder ante una denuncia en la Comisión de Ética.

“La falta de respeto de todos estos días la he estado recibiendo yo porque un grupo de congresistas considera que soy la culpable de los ataques que reciben por redes sociales. Si quieren llevarme a Ética, con mucho gusto voy a ir. Si porque la población expresa en redes sociales su sentir, me quieren suspender del Congreso, háganlo”, comentó la legisladora, para luego cuestionar que se permita la participación del secretario técnico en el debate de los congresistas.

Esto ocurrió durante el debate en el que la Comisión de Economía evalúa algunas modificaciones finales al proyecto para el retiro de fondos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que permitirá, a quienes hayan dejado de aportar por 12 meses consecutivos, acceder a hasta 4 UIT (S/ 17,200).

Una vez que el dictamen logre un último consenso en la referida comisión deberá pasar al Pleno para su aprobación final.

VIDEO RECOMENDADO

Bono Universal: conoce los detalles para realizar el cobro

Bono Universal: conoce los detalles para realizar el cobro