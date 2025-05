El primer ministro Gustavo Adrianzén enfrentará mañana cuatro mociones de censura en el pleno del Congreso.

Bancadas como Perú Libre y Acción Popular ya adelantaron, mediante alguno de sus integrantes, que respaldarán en bloque la medida. Otras, mientras tanto, reúnen un número considerable de votos con el mismo fin.

De producirse dicha salida, el Gabinete Ministerial de la presidenta Dina Boluarte deberá reformularse en su totalidad.

El debate de la censura tendrá lugar mañana, a las 10:00 a. m., y durará tres horas.

Suman votos

Hasta ayer todo parecía jugar en contra del premier, quien parece considerar la posibilidad de su remoción. Tal vez por eso volvió a aludir, el último miércoles, a un posible cierre del Parlamento, aunque también manifestó cierto desprendimiento al cargo.

“Yo tengo una amplísima vocación de renuncia, amplísima. Si tuviera la certeza de que dando un paso al costado contribuiría en el cese de la delincuencia y el crimen organizado, lo haría sin pensarlo dos veces”, afirmó en una conferencia de prensa.

Al cierre de esta edición, Correo contabilizó por lo menos 69 votos a favor de la censura. Para lograr dicho propósito, el pleno del Legislativo requiere de un mínimo de 66 adhesiones.

De las 13 bancadas parlamentarias que hay, en 10 hay expresiones de apoyo a la salida del actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Adrianzén Olaya llegó al Ejecutivo en marzo del año pasado, tras la renuncia de su antecesor Alberto Otárola. Hasta ahora acumula 14 meses de labores en el Gobierno.

En unidad

Cuatro bancadas votarán en bloque contra Gustavo Adrianzén. Los primeros en confirmar esta decisión fueron Perú Libre (11 votos), partido que llevó a Boluarte al poder, y Acción Popular (9 votos).

Los legisladores Kelly Portalatino y Luis Aragón, de los mencionados grupos parlamentarios, respectivamente, fueron los encargados de reafirmar ayer tal postura.

A estas bancadas se suman el Bloque Democrático (5 votos) y Renovación Popular (11 votos), quienes sentaron posición mediante sendas mociones de censura.

En total, son cuatro las mociones que se debatirán mañana en el hemiciclo: la 16991, 16992, 16997 y 17003. A través de una de ellas, si alcanza consenso y adhesiones, se buscará destituir al premier Adrianzén.

Dispersos

Otras fuerzas parlamentarias, sin embargo, no han llegado todavía a acuerdos.

Mientras la Bancada Socialista reunió cuatro votos a favor de la censura, de un total de cinco integrantes, Podemos Perú sumó a esta postura a 12 de sus 14 integrantes.

Otros grupos parlamentarios evidenciaron mayores discrepancias y hasta negociaciones por las mencionadas mociones. Tales iniciativas recogieron solo un voto de la bancada Honor y Democracia, del legislador Jorge Montoya, de los cinco legisladores que integran este grupo.

Juntos por el Perú-Voces del Pueblo reunieron seis votos entre sus ocho integrantes, y Avanza País, de similar forma, con dos votos de sus potenciales seis.

El Bloque Magisterial, por su parte, sumaría a la vacancia solo dos votos de los ocho que tiene.

Finalmente, los No agrupados (NA) Margot Palacios, Edwin Martínez, Flor Pablo, María del Carmen Alva, Hilda Portero y Edward Málaga expresaron su conformidad con la censura con sus adhesiones.

Fuerza Popular no ha definido su posición, aunque critica la censura, mientras desde Alianza para el Progreso (APP) ya han adelantado que la rechazarán.

Motivos

Las distintas mociones presentadas cuestionan la gestión y la capacidad de Adrianzén al frente del Gabinete Ministerial.

Una de las primeras iniciativas (la 16991) sostiene que “la masacre de los 13 trabajadores mineros en Pataz (región La Libertad), confirma una vez más el fracaso de las políticas en la lucha contra la inseguridad ciudadana pese al apoyo y respaldo que el Congreso le ha brindado al señor Gustavo Lino Adrianzén Olaya”.

Otra de ellas (la 16992) alega que “a pesar del reporte de los familiares, las autoridades locales no tomaron las acciones correspondientes”. “Esta misma denuncia fue elevada a las autoridades del Poder Ejecutivo en conferencia de prensa, donde el presidente del Consejo de Ministros anunció: ‘Hemos recibido información no oficial que refuerza la idea de que este hecho (secuestro de mineros) no ocurrió’”, agrega.

Finalmente, en otro aspecto resaltante, la moción 17003 denuncia que Adrianzén tuvo “responsabilidad política por su manifiesta incapacidad para garantizar y seguir ejerciendo la máxima autoridad política a fin de enfrentar la grave crisis de seguridad ciudadana que viene afectando la vida de la Nación”.

En esa línea, añade que el primer ministro también tuvo una “absoluta falta de reacción, control y estrategia oportuna, liderazgo y articulación con las demás entidades del Estado para contrarrestar la grave situación de crisis que venimos atravesando”.