El líder y fundador del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, dio a conocer, a través de redes sociales, su posición a favor de censurar al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Íber Maraví.

“Como líder de Alianza para el Progreso anuncio mi posición en favor de la censura del ministro Íber Maraví. En una democracia plena se debe respetar la división de poderes y las decisiones que adopte cada poder del Estado”, manifestó Acuña mediante Twitter.

Como líder de @Peru_APP anuncio mi posición en favor de la censura del ministro @iber_maravi. En una democracia plena se debe respetar la división de poderes y las decisiones que adopte cada poder del Estado. — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) September 30, 2021

La posición de César Acuña coincide con la mostrada por las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú - Partido Morado, quienes exhortaron a Maraví Olarte dar un paso al costado y dimitir al cargo.

El ministro en mención es interpelado por el Pleno del Congreso por su presunta vinculación con Sendero Luminoso y su brazo político, Movadef. Además, de sus participaciones activas como dirigente del Conare (magisterio vinculado al Movadef), y su presencia en atestados policiales por atentados terroristas sucedidos en Ayacucho entre 1980 y 1981.

“Sacar conclusiones en base a un atestado policial es contar alevosamente solo una parte de la historia para confundir a la población y generar una falsa imagen de culpabilidad (...) Soy inocente de todo cuando se referencian en los mencionados atestados, algunas personas han estado sentenciando a Íber Maraví con atestados policiales”, expresó.

“Ninguno de los siete puntos del pliego interpelatorio están relacionados con la función que desempeño en el Ministerio de Trabajo, por lo tanto, exhorto respetuosamente al Congreso a que no exceda su facultad constitucional de control político y respete la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, que no me han hallado responsabilidad por los hechos materias de la interpelación”, añadió.

Pese a que en la víspera el primer ministro Guido Bellido mencionó que “de ser necesario” solicitaría la cuestión de confianza para evitar la censura de Maraví, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que el mandatario Pedro Castillo le aseguró que interponer dicha herramienta constitucional “no está en agenda”.

En ese sentido, Castillo Terrones saludó, a través de Twitter, la visita de la presidenta del Parlamento y los voceros que lo visitaron la noche del miércoles 29. “Coincidimos en que la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes, y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática”, expresó.