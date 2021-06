César Acuña, excandidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), dijo que aún no ha conversado con Pedro Castillo, pero espera que el candidato presidencial por Perú Libre, lo convoqué, pues tendrá todo su respaldo.

“Hasta ahora no converso, espero que él me convoque... Yo estoy disponible, el día que me llame tendrá todo mi respaldo.. toda mi experiencia, el señor Castillo necesita gente que le ayude a gestionar... ahora que va ser presidente, ahora que tiene más posibilidades (de llegar a la presidencia)”, dijo César Acuña en el programa “Al estilo Juliana” que emite ATV.

César Acuña dijo que los resultados del 6 de junio de 2021 son “el voto de la indignación” de la población y se refirió al candidato Pedro Castillo. “Yo no dejaría pasar la oportunidad. Le diría (a Pedro Castillo) aprovecha estos 5 años para sacar de la pobreza a la gente que no tuvo la posibilidad de ir a una buena escuela, a acceder a un buen servicio de salud”, indicó.

Además, el líder de Alianza para el Progreso consideró que se deben respetar los resultados que anuncien las autoridades electorales. “Esa voluntad del pueblo tiene que respetarse. Ya no es momento de invalidar votos. Se deben respetar los resultados. El hecho mismo de no reconocer los resultados es un día más que pasa y un día más de inestabilidad para el país”, sostuvo.

César Acuña señaló que “hoy más que nunca, que estamos en crisis por la pandemia del coronavirus, urgente debemos saber quién es el presidente que nos va sacar de esta crisis”.

“Creo que hay 70 mil votos de diferencia... Los organismos deben actuar de manera transparente. Aquí los grandes perdedores son los peruanos. El sur espera que quien gobierne a partir del 28 de julio sea atendido”, dijo Acuña al referir que por ejemplo, en el corredor minero que está en el sur del Perú no cuentan con servicios básicos.

Sobre los resultados de las elecciones, dijo que es una gran llamada de atención e indignación; por lo que invocó a respetar el voto popular. “Vamos reconocer los resultados, no es momento e invalidar el voto de los peruanos”, incidió.

