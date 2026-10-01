Se salva. El ministro del Interior, César Astudillo, permanecerá por ahora en el cargo.

Y es que la moción de censura en su contra ya no será evaluado hoy por no tener respaldo y porque se quitaron firmas.

MOTIVOS

El martes, la bancada de Ahora Nación fue una de las primeras en informar que decidió, por mayoría, no apoyar la moción de censura contra Astudillo. Sin embargo, los diputados Indira Huilca, César Holguin y Jair Manrique sí votarán a favor.

Solo esos tres votos pueden sumarse con los 32 que provienen de Juntos por el Perú (JP), bancada que impulsó la censura.

Además, la bancada de Partido Cívico Obras no respaldará la censura.

El grupo se reunió con su líder Ricardo Belmont el martes por la noche, encuentro en el que se acordó no sumarse a la censura.

El senador de ese grupo parlamentario, Daniel Barragán, confirmó que Obras decidió no censurar a Astudillo luego de una reunión.

“Nosotros hemos decidido no censurar al ministro de Interior. Las fuerzas políticas, independientemente de nuestra coalición, podemos tomar decisiones individuales también, pensando en el beneficio de la población”, sostuvo.

Fuentes de la agrupación indicaron a Correo que en el encuentro, Belmont les explicó que había pasado muy poco tiempo para censurar a un ministro.

El grupo le dará unos meses más de gracia a Astudillo.

Por otro lado, la dddbancada del Buen Gobierno (BG) se reunió ayer por la tarde con el ministro del Interior, fue este último quien buscó el encuentro.

Más temprano, el diputado Edwin Espinoza adelantó cuál podría ser el sentido del voto de su grupo.

“Hay voces que quisieran que haya una mejor respuesta por parte del ministro del Interior, sin embargo, creo que al final va a prevalecer una posición uniforme de la bancada, es muy probable que se vote en contra”, indicó.

Los diputados Luis Masco, Heber López y Víctor Piñan de Obras, retiraron sus firmas de la moción de censura contra el ministro César Astudillo. Se necesitaban 33 firmas para la presentación del documento que ahora pasó a tener 32. Mañana ya no hay pleno. pic.twitter.com/9kAW08W959 — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 30, 2026

SUSPENSIÓN

Ayer por la tarde, el oficial mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Rovira, informó que el pleno programado para hoy donde se evaluaría la moción contra Astudillo se suspendió.

Esto debido a que los diputados Luis Masco, Heber López y Víctor Piñan de Obras, retiraron sus firmas.

Para que una moción de censura ingrese a mesa de partes se necesitan 33 firmas, tras el retiro de tres rúbricas, solo se quedó con 32.

Más temprano, la bancada de diputados de JP convocó a una conferencia de prensa junto a organizaciones sociales y sindicales para expresar su posición sobre la censura contra Astudillo y el rechazo al pedido de facultades. La conferencia se realizará hoy a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Congreso.

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