El prófugo exjuez supremo César Hinostroza dijo, en diálogo con Correo, que acatará la decisión de la justicia española, de aprobar su extradición al Perú. Sin embargo, dijo que aún hay un proceso pendiente que evalúa su solicitud de asilo político.

“Vamos a acatarla. Sin embargo, hay un procedimiento pendiente ante el Poder Judicial de Madrid respecto al pedido de asilo político y protección internacional que se pidió en 2018. Una vez que se resuelva el procedimiento correspondiente, acataremos la decisión que corresponda. Estamos confiados en la justicia española”, expresó, a este diario, el sindicado como líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Asimismo, el exmagistrado consideró como “un poco exagerado” que en el país hagan un “comentario triunfalista” por la decisión de extraditarlo, “como si se tratara de traer a un peligroso delincuente, de un personaje que le ha robado al país y se ha apoderado de los fondos públicos”.

“La verdad es que los hechos por los cuales me persigue la justicia peruana es por temas laborales; es decir, por haber recomendado a una que otra persona para que consiga un puesto de trabajo, eso lo tiene que saber el país. Por eso es que mi defensa en España decidió que los hechos por los cuales me persigue no tiene contenido penal, pero vamos a acatar la decisión de la justicia española”, manifestó.

En ese sentido, César Hinostroza cuestionó la labor de los fiscales en los presuntos casos de corrupción que se han denunciado en el Perú en plena pandemia por el nuevo coronavirus.

“Lo que sí debe saber el país es que en estos momentos de pandemia, donde hay miles de muertos en el Perú, y las evidencias de corrupción que nos enteramos acá en España, que han denunciado medios de comunicación con reportajes periodísticos, donde estás de por medio altas autoridades del Gobierno y con casos más graves. Contrataciones públicas, prestación de servicios, en la administración público donde el Estado ha pagado cientos de miles de soles. Sin embargo, qué hacen los fiscales que son muy expeditivos, en algunos casos pidiendo medidas cautelares, detención preliminar, allanamientos, y no hace absolutamente nada. ¿Eso es justicia?”, indicó.

Finalmente, Hinostroza aseveró que enfrentará la justicia peruana con la “ley y constitución en la manos”.

“A mí me han satanizado, me han dicho delincuente, el máximo representante del país me tildó de delincuente, pidió una condena severa, violando la presunción de inocencia. Por qué no pide lo mismo ahora para la gente que está involucrada en su Gobierno. ¿Esto es justicia? Es persecución, pero yo voy a enfrentar, en su momento, con la ley y constitución en la mano para que realmente se haga justicia”, culminó.

Como se recuerda, al exjuez supremo se le acusa de estar involucrado en una red de intercambio de favores entres jueces, empresarios, fiscales y exintegrantes del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).