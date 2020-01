Desde España, el exjuez supremo, César Hinostroza, dialogó con Correo sobre las comunicaciones que sostuvo con la exministra de Justicia, María Zavala, quien casi no llega a integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras los cuestionamientos sobre el tema. Mientras, el excongresista Marco Falconí, electo integrante de ese grupo no puede asumir el cargo por las críticas, debido a sus comunicaciones con el acusado de liderar la organización criminal "Los cuellos blancos del puerto.

Hay un audio en el que llama a una jueza para, presuntamente, favorecer al actual presidente de Corte del Santa en Chimbote ¿Qué puede decir?

Se genera mucho sensacionalismo, una alarma social, pero muchas llamadas no tienen contenido penal(...). Acá, en España, es normal que una persona llame a otra para decir “que lo tenga en cuenta”, porque es un buen elemento. No veo por ningún lado algún acto ilícito, por ejemplo en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue igual.

¿Qué sentido tuvieron las llamadas con María Zavala y Marco Falconí?

No hay nada ilegal. Aunque Zavala mintió al decir que yo no era confiable, nadie llama a una persona varias veces cuando no confía en ella, se sacudió por ansias del poder.

¿Tuvo conversaciones con otros personajes, como el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez?

Yo llamaba a la gente que conocía, con la que he participado en eventos académicos, en la universidad, en los trabajos, en el avance de la ciencia del derecho, del mundo académico. No tengo ninguna vinculación con él, lo conocí en la universidad, nos hemos saludado protocolarmente. Debo tener llamadas con una serie de magistrados.

¿Con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos?

Ella era mi compañera de estudios en la universidad. No (he tenido llamadas con ella), cada uno ha tenido su propio camino.

¿Y alguna comunicación con el presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros?

Bueno, él trabaja en el PJ ¿no? (...), debe haberme llamado un par de veces en el año 2017, quizá, que yo recuerde.

¿Por qué motivo?

Para temas institucionales. Para, procesos nunca.

Dijo que Lecaros era una persona de doble moral ¿Lo mantiene?

El señor me tildó de corrupto sin ninguna prueba, por el escándalo de los audios, y decía “yo lo dije hace años”, pero no dice qué actos en concreto. En cambio él, según los medios, se reunía con un exprocesado que absolvió.