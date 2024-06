El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto que plantea otorgar una asignación mensual especial a favor de los comandos militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar, del 22 de abril de 1997.

La iniciativa del Gobierno de Dina Boluarte busca reconocer la labor que realizaron los comandos en las acciones desplegadas en el rescate de las 72 personas que se encontraban en condición de rehenes en la residencia del embajador de Japón.

La asignación propuesta por el Gobierno es de 2 550 soles mensuales para cada uno de los comandos, los mismos que serán identificados por el Ministerio de Defensa (Mindef).

El proyecto de ley aprobada por el gabinete ministerial, lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Se precisa que la asignación mensual especial no será aplicable a personal militar que haya percibido bonificaciones mensuales consideradas en las leyes 24053 y 30879; ni para las personas “que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de delitos dolosos”.

En el documento se señala que este reconocimiento “no tiene carácter ni naturaleza remunerativa, no es transferible, no es pensionable, ni hereditario y no se encuentra afecta a cargas sociales”.

El Gobierno indica que si bien los comandos de Chavín de Huántar, han sido reconocidos previamente, varios han sido procesados a nivel judicial, siendo expuestos a tratamientos injustos cuando por su valeroso accionar debieron haber recibido un trato adecuado en reconocimiento a su heroicidad en la operación Chavín de Huántar”.

Segú el proyecto, la asignación especial se hará efectiva a partir de su inscripción en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas. Los comandos beneficiarios de la asignación deberán ser registrados en el mencionado aplicativo, a solicitud del Mindef.

