El diputado de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, conocido por los cocaleros como “Cheldo”, registra una condena por atropellar a una madre y su hija. Hoy sale libre para recoger su credencial como diputado electo, pero no quiere pagar la reparación civil que ordenó el Poder Judicial.

Así lo reveló el dominical de Panorama, el retrato de Julián Pérez, conocido en el VRAEM como “Cheldo”, uno de los dirigentes cocaleros más influyentes del país, hoy a punto de sentarse en el Congreso de la República.

ATROPELLÓ EN PRESUNTO ESTADO DE EBRIEDAD

Era el 9 de febrero de 2024 cuando Julián presuntamente atropelló a una madre y su hija. El hecho ocurrió en Pichari, en la provincia de La Convención, en el departamento del Cusco (Perú).

Según el acta policial, se tomó conocimiento “por los vecinos del lugar, que una persona a bordo de una camioneta habría atropellado a una menor de edad y, habiéndole prestado primeros auxilios, la trasladó al centro de salud Pichari, donde ingresó la persona por el área de emergencia”. Ya en el centro de salud, “el vehículo se dio a la fuga al notar la presencia policial, siendo este perseguido por la unidad policial, haciendo caso omiso a las señales auditivas (...) Al intervenir al conductor, se evidenció signos de ebriedad (...) Asimismo, tratando de faltar el respeto a la autoridad policial con palabras denigrantes y desafiantes”.

Vilma Palomino, madre de la niña, recuerda poco y sufre mucho. “De la nada apareció la camioneta; no recuerdo más, no sé cómo llegué al hospital y mi hija ya estaba en el hospital en coma”, relató.

Hoy, su hija convive con secuelas: epilepsia, convulsiones, fracturas, fierros en la espalda y episodios de pérdida de memoria. “Hay momentos en que se olvida de qué está diciendo. Es lo que más me duele, no hay justicia, no hay nada”, confesó Vilma entre lágrimas, quien exige una sola cosa: justicia.

ELECTO DIPUTADO DICE QUE FUE UN CHOQUE Y NO QUIERE PAGAR

Pérez Mallqui tiene su propia versión y asegura que no se trató de un atropello en estado de ebriedad, sino que fue un “choque”.

“Fortuitamente, con el celular se me trabó; yo me iba a ir contra la pared. Había una piedra y la señora venía por la pista. Y no fue un atropello, fue un choque”, explicó el diputado, quien además niega haber estado ebrio y acusó a la Policía de distorsionar los hechos.

“Cheldo” atribuyó la versión del acta policial a su mala relación con la institución por defender a los agricultores cocaleros. “Todo el mundo en el VRAEM sabe que mi amistad con la Policía no es nada cordial, por defender a los hermanos agricultores”, sostuvo.

Si bien Pérez Mallqui fue condenado en dos instancias por el Poder Judicial y purgó la sentencia por un año en el penal, se le exige que pague reparación civil. Sin embargo, el electo diputado considera injusta esta medida.

“La reparación es de 350 mil soles, ¿le parece justo? ¿La ha visto cómo está la niña? (...) ¿Me ves millonario? Creo que se están ensañando en esto, es indignante”, protestó Pérez.

Mientras tanto, Vilma llora y no espera mucho: “No creo que haya justicia ahora que es diputado. Tiene mucho poder”.