La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad este lunes la citación de los ministros del Interior y de Energía y Minas en el marco del denominado caso ‘Chifagate’; sin embargo, hasta el momento no se ha definido la fecha ni la hora de la sesión extraordinaria en la que deberán presentarse.

Tras el cierre de la sesión, la congresista Ariadna Orué, quien presidió la reunión en reemplazo del titular del grupo de trabajo, Elvis Vergara, señaló que las convocatorias se realizarán “lo más pronto posible”, debido a la gravedad de los cuestionamientos que involucran al presidente José Jerí.

“Van a estar citando a otras sesiones extraordinarias lo más pronto posible a través de la Comisión de Fiscalización. Ya se aprobó para llamar al ministro del Interior para que pueda indicar e informar sobre las declaraciones que ha dado el mismo presidente José Jerí sobre las reuniones no registradas. Asimismo, al ministro de Energía y Minas para que pueda informar el estado actual de la concesión definitiva en este caso de las hidroeléctricas S.A.C.”, declaró.

Las reuniones irregulares del mandatario con empresarios chinos cuestionados han generado polémica debido al contexto en el que se desarrollaron estos encuentros. Pese a la urgencia de respuestas del entorno de Jerí, las citaciones de ambos ministros continúan sin fecha definida. En esa línea, la secretaria de la mesa de trabajo indicó que el tema será definido en el transcurso de esta semana y que será el presidente de la comisión quien comunique oficialmente la programación.

“Considero que sería en esta semana. El mismo presidente de la comisión ya va a estar indicando una fecha programada con la celeridad que amerita este caso. Entiendo que el presidente de la comisión brindará en esta semana la fecha programada si es que en esta semana no se está convocando a los congresistas”, precisó.

Apoyaría censura contra presidente José Jerí

Como se recuerda una reciente revelación de Punto Final señala que la empresa Hidroeléctrica América del empresario Zhihua Yang solicitó una prorroga al Ministerio de Energía y Minas días antes de una reunión privada con el jefe de Estado. Al respecto, la congresista admitió que de comprobarse las sospechas de un presunto caso de tráfico de influencias entre Jerí y el empresario chino estaría de acuerdo con una censura.

“Existen muchos cuestionamientos, por eso necesitamos que la convocatoria de la sesión extraordinaria sea lo más antes posible para tener medios probatorios. De confirmarse, es totalmente grave y estaríamos apoyando la censura que muchos congresistas han presentado, pero necesitamos esos medios probatorios”, afirmó.

Descarta citación de empresarios chinos

En respuesta a una consulta de Diario Correo sobre la posibilidad de citar a otros implicados en el caso ‘Chifagate’, como los empresarios chinos vinculados al proyecto hidroeléctrico, Orué señaló que, hasta la fecha, solo se ha coordinado la citación de los ministros del Interior y de Energía y Minas.

“Por el momento, en coordinación con el congresista Elvis, solamente se ha indicado llamar al ministro del Interior y al ministro de Energía y Minas”, señaló.

Finalmente, reconoció que la falta de una fecha definida podría interpretarse como una dilación del proceso, aunque insistió en que la comisión actuará con prontitud.

“Sí, pero imagino que lo harán lo más antes posible, esta semana. Sería importante realizar estas sesiones extraordinarias a fin de tener los medios probatorios y un mayor sustento legal para poder censurarlo”, sostuvo.

La legisladora de Podemos Perú añadió que aún no se ha producido una reunión formal con su bancada para fijar una posición política, aunque recordó que el propio presidente del Congreso ha señalado que, de existir pruebas contundentes, se podría evaluar una censura contra el jefe de Estado.

“Todavía no hemos tenido una reunión con bancada, pero he visto las declaraciones del presidente y él está de acuerdo en que, si se tienen los medios probatorios, se evalúe una censura”, concluyó Orué.