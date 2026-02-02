El programa “Punto Final” reveló una cronología de hechos que contradice la versión oficial del presidente José Jerí y del empresario chino Zhihua Yang sobre su reunión del 26 de diciembre. Ambos sostuvieron que el encuentro nocturno en el chifa fue “circunstancial” y sin planificación previa, pero nuevos detalles investigados por el Ministerio Público apuntan a que habría sido coordinado.

Según información a la que accedió el dominical, el empresario se encontraba en el piso 8 del edificio con su compañero chino, Ji Wu Xiaodong. Alrededor de las 10 p.m., Yang descendió al segundo piso del restaurante específicamente para esperar al mandatario. A las 10:18 p.m., Jerí ingresó encapuchado y con morral, acompañado del ministro del Interior Vicente Tiburcio, y subió directamente al privado donde lo aguardaba el empresario.

Esta secuencia de hechos no coincide con la versión de un encuentro fortuito o casual que ambos protagonistas han sostenido públicamente. La presencia de Xiaodong en la reunión también resulta relevante, ya que este personaje aparece constantemente junto a Yang en diversos contextos.

Presidente salió cerca de medianoche

La reunión se extendió por más de una hora. Cuando el presidente llegó de incógnito había pocos comensales en el chifa, quienes se retiraron paulatinamente. El mandatario fue el último cliente en abandonar el local cerca de medianoche.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Borja ubicadas en el cruce de las avenidas San Luis y Javier Prado registraron el momento preciso en que el vehículo presidencial escoltado por motos policiales salió del lugar a las 11:55 pm, una hora que pocos consideran prudente como lo había señalado el jefe de Estado en la Comisión de Fiscalización.

Fiscalía investiga dos casos paralelos

Ante las crecientes interrogantes, dos despachos fiscales continúan las investigaciones: una contra el presidente Jerí y otra contra el empresario Yang. Esta semana, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional inspeccionó el edificio del chifa. El miércoles 28 y jueves 29 de enero, los efectivos recorrieron las instalaciones, incluyendo la sala VIP del segundo piso donde se reunieron ambos, recopilando evidencias.

La cronología revelada complica seriamente la versión de encuentro “casual” y refuerza la hipótesis de coordinación previa que el Ministerio Público deberá corroborar en el curso de sus investigaciones.