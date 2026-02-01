Ciro Castillo Rojo acudirá este lunes 2 de febrero a la sede del Gobierno Regional del Callao para retomar sus funciones como gobernador, luego de que el Poder Judicial anulara la prisión preventiva dictada en su contra en el caso ‘Los socios del Callao’.

Así lo informó su abogado, Humberto Abanto, quien señaló en RPP que no existe impedimento legal para su reincorporación y que la suplencia ejercida por la vicegobernadora debe cesar de manera obligatoria.

El letrado explicó que Castillo mantiene vigente su credencial como gobernador regional y que la única razón por la cual no ejercía el cargo era la restricción de su libertad personal, ya anulada.

No obstante, advirtió que la Policía Nacional le habría comunicado que aún figura una requisitoria en su contra, lo que podría derivar en una detención indebida. Ante ello, pidió la intervención del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, para evitar un eventual escándalo por una detención ilegal.

Sobre la investigación fiscal, Abanto cuestionó su legalidad al afirmar que su patrocinado no fue notificado ni tuvo conocimiento oportuno de las diligencias en su contra.

Además, criticó que el Ministerio Público haya sustentado su tesis en las declaraciones de una persona que promovió la revocatoria de Castillo, lo que -según indicó- evidenciaría una campaña mediática.