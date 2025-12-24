El Poder Judicial (PJ) ratificó la orden de detención preliminar de 15 días contra Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, quien es investigado por presuntamente liderar la organización criminal “Los Socios del GORE Callao” y que se mantiene como un prófugo de la justicia.

La Fiscalía tiene la hipótesis de que la mencionada red habría manipulado procedimientos de contratación pública para favorecer a determinadas personas.

Estos son los personajes involucrados en la red que habría dirigido Ciro Castillo Rojo. (Infografía: Diario Correo)

DETALLES

Ayer por la mañana, la Primera Sala Penal de Apelaciones escuchó a Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo Rojo, así como a las defensas de otros imputados de la presunta red criminal que pedían derogar la orden de detención preliminar contra sus patrocinados.

Abanto cuestionó que la Fiscalía haya utilizado frases como “habría” y “podría” para referirse a los hechos imputados contra Castillo Rojo.

En la misma línea, dijo que la orden de detención preliminar no tiene sustento jurídico y que todo es genérico.

Sin embargo, para los jueces René Eduardo Martínez Castro, Walter Américo Coello Huamán y Ricardo Humberto Rodolfo, la defensa del funcionario no tiene la razón.

Y es que ayer por la tarde, los magistrados resolvieron -por unanimidad- declarar infundada la apelación presentada por Abanto y otros cuatro abogados de investigados.

Ciro Castillo Rojo abandonó centro médico y evitó detención por presunta red criminal. (Foto: Captura/Cuarto Poder)

“En el caso concreto, la defensa del recurrente (Castillo Rojo) no ha precisado qué frases o argumentos judiciales carecen de sustento”, indicó el juez Walter Coello durante la lectura de la resolución judicial.

Además, recordó que la Corte Suprema fijó los requisitos y los presupuestos para una orden de detención preliminar.

Por lo tanto, explicó que al tratarse de una medida provisional y de duración limitada, basta con el umbral de sospecha.

“No se requiere de sospecha fuerte, sino de una sospecha medianamente reveladora del hecho delictivo”, precisó