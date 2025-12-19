El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, emitió este jueves un mensaje de audio a través de su cuenta de Facebook en el que defiendió su inocencia frente a las acusaciones de liderar una organización criminal vinculada a irregularidades en contrataciones públicas. El pronunciamiento se produce cuando ya lleva tres días en condición de no habido.

En el audio difundido, Castillo cuestionó frontalmente las imputaciones que se le hacen en el marco del caso ‘Los socios del Callao’, investigación iniciada por el Ministerio Público tras realizar allanamientos y detenciones el pasado lunes por la madrugada.

“Las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento, ni mucho menos motivación, ni mucho menos pruebas al canto”, afirmó Castillo en su mensaje de voz.

Versión de Ciro Castillo

El suspendido gobernador relató que recibió la notificación de detención preliminar cuando se encontraba hospitalizado en una clínica privada el pasado 15 de diciembre.

“El día 15, después de haber estado hospitalizado en una clínica privada por varios días, me llega la notificación de una detención preliminar dictada por la tercera sala anticorrupción de la Fiscalía del Callao, con la acusación de ser el cabecilla de una organización criminal”, detalló Castillo.

El exgobernador regional calificó la medida como un atropello que vulnera el debido proceso y afecta gravemente su reputación, a su familia y a su gestión administrativa en el gobierno regional.

Cuestiona expediente fiscal

Por otra parte, Castillo Rojo cuestionó la validez de la acusación y señala una supuesta contradicción en el manejo del expediente fiscal. Según su versión, el caso fue devuelto desde Lima por falta de fundamentos de crimen organizado, pero aun así procedió en el Callao.

“El mismo fiscal de la tercera sala anticorrupción del Callao envía en consulta el expediente a Lima. En Lima llega a la sala de crimen organizado y de la misma retornan el expediente porque consideran que no contiene fundamentos de crimen organizado; y cuando llega al Callao se acusa de crimen organizado y se ordena mi detención”, señala el suspendido funcionario.

En esa línea, Castillo sugirió la existencia de posibles intereses ocultos detrás de la medida adoptada por la Fiscalía anticorrupción del Callao, sin especificar a qué tipo de intereses se refiere.

El suspendido gobernador hizo un llamado a no permitir abusos por parte de las autoridades y reiteró que delegó funciones administrativas durante su gestión, buscando así desvincularse de las supuestas irregularidades investigadas.

“No nos olvidemos que yo he delegado funciones administrativas en mi gestión”, enfatizó Castillo.

Apelación en trámite

El audio fue difundido en un contexto en que el Poder Judicial admitió a trámite una apelación presentada para revocar la detención preliminar de 15 días dictada contra Castillo, junto con las de otros implicados en el caso ‘Los socios del Callao’.

La investigación fiscal apunta a una presunta organización criminal que habría operado en el gobierno regional del Callao para favorecer irregularmente a empresas en procesos de contratación pública, causando perjuicio económico al Estado.

Mientras tanto, Castillo permanece no habido y las autoridades continúan con las diligencias para ubicarlo y ejecutar la orden de detención preliminar dictada por la Fiscalía anticorrupción.