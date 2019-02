​Club de la Construcción: Empresario revela que Ollanta Humala facilitaba dinero a José 'Pepe' Paredes (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El empresario José ‘Pepe’ Paredes, hermano del exministro de transportes Carlos Paredes, quien ha sido acusado de recibir las coimas en el 'Club de la Construcción', y tras esto el empresario Eduardo Sobenes Vizcarra, exsocio que sabría de los movimientos financieros de ‘Pepe’ Paredes, ha roto su silencio y ha dado nuevos detalles del caso.

Sobenes Vizcarra aseguró al dominical Panorama que el expresidente Ollanta Humala Tasso entregó la suma de US$200 mil a la empresa Peruana de Vigilancia y Protección S.A., donde este era socio junto a José 'Pepe' Paredes.

Según su versión, el contacto con Ollanta Humala se dio a través de José 'Pepe' Paredes, donde sostuvo que este último le habría propuesto comprar una propiedad para la compañía en Arequipa en agosto del año 2011 -cuando ya gobernaba Humala- por el valor de US$450 mil. Pero, el banco les iba a prestar solo US$250 y aún tenían que reunir US$200 mil, por lo que el expresidente sería quien aportara la diferencia como un 'aporte de capital'.

Sobenes Vizcarra sostuvo lo siguiente: “Se hace un aporte de capital, se inscribe en los Registros Públicos y los que aportan el capital son el señor José Paredes y sus hermanos Ana y Julio (…) Yo entiendo que sí [era una operación usando los nombres de los Paredes] , porque sino ellos tendrán que demostrar de dónde sacaron ese dinero, estamos hablando de US$200 mil que ingresan al cambio de entonces que era más de S/500 mil”.

Sobre Heredia

Sobenes ha dado a conocer que a través de 'Pepe' Paredes seguía entrando dinero a las empresas: "En las agendas de la señora Nadine figuran dos conceptos: préstamos Pepe - Sobenes 1 y 2, efectivamente eso pasa en el 2009, teníamos una necesidad de caja para afrontar unas planillas, y ahí es donde le pido a Paredes si él no podía prestarme US$50 mil, y en la práctica me dijo: 'Voy a preguntarle a Paquete' (apodo que le habrían puesto en el Ejército a Ollanta Humala). ahí tenía una fuente de recursos probablemente".

Tras ello, el empresario agregó: "Después de un tiempo vuelvo a requerir esta vez US$25 mil, ya creo que ya no era necesario decirlo, parece que por ahí venía (...) 'ya, me dijo, te presto'".

¿Qué significa "Fondo Mutuo Pepe - US$100 mil"?

Luego de que apareciera esta inscripción en las agendas de Nadine Heredia, Eduardo Sobenes Vizcarra dio su versión: "En una oportunidad habíamos ganado un concurso peruano como a una entidad del Estado y había que poner una carta fianza del 10% de ese cumplimiento. Paredes va a mi oficina y me dice: 'qué hacemos', yo le digo: 'Hay que solicitar una (ilegible) al banco para este contrato específico'. Sin embargo, al día siguiente me dice: 'Mi hermano Carlos me va a prestar US$100 mil para constituir un fondo mutuo que lo vamos a poner en garantía para que el banco otorgara la carta fianza y entiendo yo que así fue".

Sobre el Club de la Construcción

Al respecto, Eduardo Sobenes Vizcarra ha declarado lo siguiente: "Los primeros días del mes de agosto de 2011, cuando el gobierno se acababa de estrenar, tenía días, me llama el señor Carlos García Alcázar a mi teléfono". Junto a esto, da a conocer que García Alcázar lo reunió con tres empresarios de las constructoras Cosapi, Graña y Montero y otra de la que no recuerda el nombre .

Después de ello, el empresario sostuvo: "En esa reunión, uno de ellos tomó la palabra y me explicó que había un grupo de empresas que ya trabajaba mucho tiempo con el MTC en el tema de carreteras, y que para viabilizar los contratos, porque tampoco querían que ingresen empresas ecuatorianas, colombianas, que querían meterse, ellos tenían un grupo consolidado de empresas que se repartían las obras, en función a donde estaba localizado su maquinaria. O sea, si la empresa A, tenía su maquinaria en el sur y salía una carretera para el sur, entonces él iba; si los otros estaban en el norte, iban. Y que necesitaban una persona que esté empoderada por el Ministro y querían que sea el señor Carlos García Alcázar".

